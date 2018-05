Declarațiile handbalistelor de la Craiova, după cucerirea Cupei EHF.

Bogdan Burcea, antrenor: ”Emoții am avut pe parcursul întregului sezon. Am întâlnit echipe puternice. Îmi doresc ca CSM București și Potaissa Turda să câștige și ele trofeele, să demonstrăm că handbalul românesc este valoros. Munca noastră a fost răsplătită așa cum nu speram. Pentru mine acest trofeu înseamnă enorm”.

Anamaria Țicu, cea mai bună marcatoare a meciului, 11 goluri: “Nu am cuvinte să descriu această bucurie. Le mulțumim în primul rând acestor oameni minunați care ne-au adus această victorie, ne-au împins de la spate în momentele cheie. E un vis devenit realitate și vrem să ne bucurăm împreună cu acești oameni minunați. De obicei, așa câștigăm noi, la limită. Ne pare rău că le dăm palpitații oamenilor, dar așa e mai frumos. Cred că diferența s-a făcut din partea publicului, dar și la sufletul pe care l-am pus pe teren. Azi am jucat din plăcere. E un mare pas înainte pentru noi, pentru oraș și pentru acești oameni minunați. Fetelor de la CSM București le doresc să câștige Liga Campionilor”.

Yulyia Dumanska, eroina din poarta Craiovei: ”E un lucru extraordinar pentru mine. Mă bucur foarte mult că împreună cu colegele mele am reușit să câștigăm această cupă. A fost visul nostru și suntem foarte fericite. Le mulțumim și acestor oameni: sunteți superbi, vă mulțumim din suflet! A intervenit oboseala în a doua repriză, dar am luptat până la capăt. Am fost unite și acest lucru s-a văzut în teren. Sunt foarte mândră de echipa noastră. Sunt fericită că fac parte din această echipă. E un vis realizat. Voiam să ajungem cât mai sus, dar n-am crezut că o să avem un parcurs așa de bun și așa de frumos. E ceva de nedescris, nu am cuvinte, sunt foarte fericită!”.

Patricia Vizitiu: ”Am crezut în această performanță. Diferența a făcut-o apărarea și dorința de a câștiga la cinci goluri. În sfârșit, sunt și eu fericită că am ridicat un trofeu deasupra capului”.

