LIVETEXT finala Cupei EHF 2018 la handbal feminin: SCM Craiova – Kristiansand. ”Sunt de bătut!”. Balamuc cu biletele pentru vineri: au fost epuizate în două ore!

LIVETEXT finala Cupei EHF 2018 la handbal feminin: SCM Craiova – Kristiansand. După 22-26 în tur, manșa a doua e vineri, 11 mai, de la 19.30, în Sala Polivalentă din Bănie.

Marți a fost ziua antrenorului Bogdan Burcea.

Oltencele se antrenează din greu.

Ana-Maria Țicu: ”Am început la Craiova acum 7 ani. La 19 ani. Era visul meu și al altor fete care iubesc handbalul, să jucăm într-o Cupă Europeană, la un asemenea nivel. Nu ne-am gândit însă niciodată că vom ajunge vreodată să jucăm cu trofeul unei competiții europene pe masă. Cu fiecare an care a trecut am evoluat din ce în ce mai bine. A fost un parcurs greu în această competiție. Însă am luat totul meci cu meci, pas cu pas, și nu am avut emoții. Însă pot spune că la semifinală deja am început să simțim emoțiile. Aștept cu nerăbdare ziua de vineri, ziua marelui meci. Este ziua când visul meu va deveni realitate, să joc la Craiova cu un trofeu european pe masă! Întâlnim o echipă puternică, cu nume în handbalul mondial. Am reușit mult însă cel mai important lucru este că am câștigat un public minunat, suporteri pe care orice sportiv îi visează! Îmi doresc din tot sufletul să câștigăm împreună Cupa, să ne bucurăm împreună de acest pas important pentru handbalul craiovean”.

Maria Rădoi: ”Sunt foarte tensionate aceste zile pentru că se acumulează foarte multă emoție. Emoții constructive, pentru că ne dorim foarte mult să rămână Cupă la Craiova. Este o șansă cu care nu te întâlnești în fiecare an, ci poate o dată în viață. Mai ales că, plecând de la o echipă mai mică, la care am venit acum 7 ani și cu care am crescut ca jucătoare, este o șansă imensă. Visul meu a fost din prima clipă să ajung în top și să reușesc să ridic trofee. Când am venit la Craiova pot spune că am învățat să pășesc în handbalul înalt. Presiunea este mult mai mare să joci alături de suporterii echipei tale, cu trofeul pe masă. Sunt oameni care au fost alături de acest club încă din prima zi a existenței sale. Vorbesc aici de toți acești suporteri minunați pe care am reușit să îi câștigăm, suporteri care de multe ori ne-au dat imboldul de care aveam nevoie. Dincolo de împlinirea noastră profesională, de a ajunge atât de sus, nu ne dorim să ne dezamăgim suporterii în ultimul meci, când toată lumea își dorește să păstrăm Cupa. Simt că echipa norvegiană este de învins! Am plâns după meciul tur. A fost atâta frustrare acumulată, să simți că poți câștiga partida, că am avut puterea să revenim iar în final să pierdem. A fost una dintre dezamăgirile mari ale mele. Cea mai mare dezamăgire a mea a fost faptul că nu m-am putut bucura alături de colegele mele în fața craiovenilor după calificarea în finală. Am fost aleasă să efectuez controlul antidoping și nu am putut bate palma nici măcar cu membri familiei mele. Am plâns din această cauză două nopți. Îmi doresc să păstrăm Cupa acasă și să reușim să ne bucurăm alături de fiecare suporter al echipei noastre”.

Biletele au fost puse în vânzare marți, 8 mai 2018, ora 10:00, la casa de bilete a Sălii Polivalente Craiova. Prețul unui tichet este de 30 de lei, iar la sectorul VIP 100 de lei.

Biletele s-au epuzat tot marți, iar oltenii care au stat la coadă au fost foarte nemulțumiți de faptul că s-au vândut doar câte două bilete de om. În mai puțin de două ore, tichetele s-au epuizat.

La casierie au ajuns, se pare, circa 1.000 de bilete din cele 3.5000 tipărite. Deși Sala Polivalentă din Craiova are 4.000 de locuri, Jandarmeria a impus lăsarea unor spaţii libere pentru a nu apărea probleme din cauza aglomeraţiei.

300 au fost păstrate pentru norvegieni şi EHF, iar circa 1.000 au fost oferite jucătoarelor, familiilor şi apropiaţilor acestora.

