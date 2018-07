Triplul campion de raliuri al Angliei, Mark Higgins, a stabilit un nou record de viteză pe Transfăgărășan, „cel mai spectaculos drum de munte din lume”, cum l-au poreclit cei de la Top Gear. Echipa Subaru America va realiza un film al întregului eveniment, iar aceștia speră ca el să devină unul viral pe plan mondial.



La volanul unei „besti” pe 4 roți, un Subaru WRX STI de 600 de cai putere, britanicul a traversat cei 84,34 kilometri de pe Transfăgărășan (o premieră mondială ca distanță pe un drum montan) în 40 minute, 58 secunde și 8 zecimi, stabilind o medie orară incredibilă de 122,7 kilometri/oră.

Higgins a doborât și un record de hill climb, pe traseul scurt Bâlea Lac-Bâlea Cascadă, de 12.3 kilometri, urcând în 7 minute, 35 de secunde și 2 zecimi. Pe această urcare, vechiul record îi aparținea pilotului român Andrei Mitrașcă, cronometrat cu 8 minute 26 secunde si 160 miimi.

Evenimentul inițiat de Subaru America și Pro Drive s-a desfășurat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), cu sprijinul CNAIR și a Ministerului Transporturilor din România. Echipa Napoca Rally Academy (campioana en-titre la raliuri) a fost consultant tehnic și a asigurat desfașurarea evenimentului în România. Cronometrarea a fost făcută de echipa FRAS cu aparatură de ultima generație Tag Heuer.



Timp de 3 zile, Transfăgărășanului a fost închis circulației publice pentru acest proiect unic de promovare pe plan mondial. Startul s-a dat de la ieșirea din Cârțisoara și sosirea a fost pe barajul de la Vidraru.



Ploaia, ceața și vremea schimbătoare au făcut ca tentativa de record mondial să fie una plină de adrenalină. „Este un drum incredibil. Am condus prin toată lumea, dar Transfăgărășanul are ceva din toate într-un singur traseu. Provocarea a fost vremea, au fost porțiuni unde nu vedeai la 20 metri și zone total diferite. A trebuit să găsim cauciucuri potrivite și a fost o muncă dificilă. Le mulțumesc piloților români pentru sprijin deoarece au dat dovadă de mult profesionalism și mai oamenilor din zonă care au fost foarte primitori cu noi, ne-au încurajat pe traseu și sper să facem un film drăguț pentru ei”, a spus entuziasmat campionul britanic care a făcut cascadorii și în filmele cu James Bond.



Campionul mondial de juniori Simone Tempestini, veteranul Marco Tempestini dar și campionul național en-titre Bogdan Marișca s-au ocupat de securizarea traseului și i-au oferind sfaturi utile britanicului, primul concurând chiar pe Transfăgărășan ca antemergător.



Pilotul Napoca Rally Academy, Marco Tempestini spune că evenimentul va însemna un boom de imagine pentru România și în anii viitori mai mulți piloți străini să încerce să doboare recordul pe Transfăgărășan. „Suntem mândri că Napoca Rally Academy a fost partener în acest proiect. Recordurile sunt în mare vogă acum, cele mai dificile drumuri din lume sunt căutate de constructorii de mașini pentru a dovedi valoarea produsului lor. Cred că după acest record și filmuleț multă lume din America va ști de această zonă frumoasă. Suntem bucuroși că astfel am făcut motorsportul și România mai cunoscute”.