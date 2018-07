FCSB vrea să-și completeze atacul cu tânărul sloven Luka Zahovici. Denis Alibec a fost pus pe lista „disponibilizaților", iar Harlem Gnohere ar putea fi vândut, pentru că intră în ultimul an de contract, dar, în plus, are o cotă bună acum, după ce a fost golgheter în sezonul precedent din Liga 1.

Slovenii au aflat oferta impresionantă pe care FCSB a făcut-o pentru Luka Zahovici. Are multe alte oferte

Ekipa.svet24.sl scrie că pe adresa celor de la NK Maribor a ajuns azi o ofertă de 2 milioane de euro, de la FCSB. Luka Zahovici a marcat 18 goluri în ultimele 11 meciuri.

Tânărul atacant în vârstă de 22 de ani mai are oferte de la Lech Poznan, dar și de la alte echipe din Rusia, Italia, Elveția și Germania.

În principiu, FCSB are șanse mici de a-l transfera. Singurul argument cu care speră să-l convingă este expunerea europeană. FCSB (anterior Steaua) a jucat din 2004 încoace an de an în grupele unei competiții continentale, cu excepția unui singur sezon.

