Russell Westbrook susține că a ripostat, după ce spectatorul i-a strigat „îngenunchează, așa cum ești obișnuit”. Presa și sportivul au sugerat că îndemnul suporterului lui Utah Jazz ar avea conotații rasiste, făcând referire la faptul că, în trecut, oamenii de culoare au fost folosiți ca sclavi în SUA.

Things get heated between Russell Westbrook and Utah Jazz fans again. ”Ill f*ck you up. You and your wife,” he says. Not sure what these fans said to him, but he also had issues with Jazz fans during the postseason. pic.twitter.com/LquwRmLVNy

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) March 12, 2019