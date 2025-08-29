Turul României 2025: Argeș și Dâmbovița, gazde pentru spectacolul ciclismului

Pentru prima dată după 2007, Turul României revine la Pitești, un oraș recunoscut pentru istoria sa, pentru lalele, spațiile verzi generoase și atmosfera prietenoasă, și găzduiește startul unei etape pline de provocări și peisaje impresionante. De aici, plutonul străbate regiuni cu tradiții, livezi și stațiuni balneare, trece prin Topoloveni și Voinești, pentru ca apoi să ajungă în stațiunea Pucioasa și să urce către Platoul Bucegi. Etapa se încheie în forță, la peste 1.500 m altitudine, acolo unde panorama munților răsplătește efortul fiecărui participant.

  • 11 septembrie 2025, ora 09:50 – startul etapei a doua din fața Primăriei Pitești
  • 11 septembrie 2025, aproximativ ora 14:10 – finish la Pasul Dichiu (Piatra Arsă), pe Platoul Bucegi

„Este o onoare pentru municipiul Piteşti, oraş al sportului, să găzduiască startul unei alte competiții de anvergură, la care vor participa peste 150 de sportivi din 25 de ţări! Pe 11 septembrie, din Piaţa Primăriei se dă startul celei de-a II-a etape din Turul României la ciclism. Va fi un spectacol al performanței, al fair-play-ului și al pasiunii pentru sport. Invit toți piteștenii să fie alături de sportivi, să-i încurajăm pe cicliști și să transformăm acest moment într-o adevărată sărbătoare a orașului nostru!” – Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești.

După startul din Pitești, plutonul va traversa Topoloveni – recunoscut pentru magiunul său tradițional, apoi Voinești – „inima livezilor din Dâmbovița”, un loc renumit pentru merele sale aromate și pentru ospitalitatea localnicilor. Urmează Pucioasa, stațiune balneoclimaterică apreciată pentru apele sale minerale sulfuroase, cu proprietăți terapeutice.

Voinești – Inima livezilor din Dâmbovița

La poalele Subcarpaților, Voinești este sinonim cu mărul românesc de calitate. Comuna este unul dintre cele mai importante centre pomicole ale țării. Mărul de Voinești, cu aroma sa dulce-acrișoară și textura crocantă, este mândria localnicilor, fiind apreciat pe piețele din România și din străinătate

Turul României 2025: Argeș și Dâmbovița, gazde pentru spectacolul ciclismului
Turul României 2025, etapa 2, Voinești. Foto: Turul României

Pucioasa – Izvor de sănătate și relaxare

Pucioasa, stațiune balneoclimaterică din județul Dâmbovița, este cunoscută pentru apele sale minerale sulfuroase cu proprietăți terapeutice. Denumirea vine de la „pucioasă”, termen popular pentru sulf, iar istoria folosirii acestor izvoare pentru tratamente datează de peste un secol.

Așezată într-o zonă pitorească, stațiunea oferă baze moderne de tratament, un parc central ideal pentru plimbări și Lacul Pucioasa, perfect pentru relaxare sau activități recreative. În apropiere, turiștii pot explora monumente istorice, precum Mănăstirea Dealu sau Curtea Domnească din Târgoviște.

„Pucioasa a primit întotdeauna cu entuziasm caravana Turului României. De altfel, noi suntem bucuroși să găzduim an de an competiții cicliste care au deja tradiție, atât pe șosea, cât și pe munte. Nu doar cicliștilor le place de noi, ci și nouă de cicliști, pentru că sunt oameni dintr-o bucată, preocupați de ceea ce contează – o viață sănătoasă în mijlocul naturii. Vom primi și anul acesta cu multă căldură caravana Turului României. Să vină cicliștii!”, Constantin-Emilian Ana, Primar Pucioasa.

Masivul Bucegi și Pasul Dichiu – Final spectaculos de etapă

Finalul etapei a doua este unul memorabil: urcarea spre Pasul Dichiu, poarta către Platoul Bucegi. Peisajele alpine, aerul curat și formațiunile stâncoase unice – precum Sfinxul și Babele – fac din această zonă o destinație emblematică pentru drumeții și iubitorii de natură.

Turul României 2025: Argeș și Dâmbovița, gazde pentru spectacolul ciclismului
Turul României, etapa 2, Masivul Bucegi. Foto: Turul României
Cicliștii vor încheia cei 172 km ai etapei într-un decor de poveste, unde muntele și cerul par să se unească. Este o provocare pentru orice sportiv și un spectacol pentru toți cei care îi vor aștepta la linia de sosire, pregătiți să îi încurajeze.

„Dâmbovița este județul unde muntele se întâlnește cu tradiția și agricultura autentică. Suntem mândri să fim parte din Turul României și să le arătăm participanților și vizitatorilor frumusețea locurilor noastre.” – Corneliu Ștefan, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Ghidul suporterului local

  • Vino din timp – recomandat cu minimum 30–45 de minute înainte de trecerea caravanei.
  • Ia cu tine o șapcă și apă 
  • Poți aduce steaguri, pancarte sau clopoței – sprijinul publicului contează și încurajează sportivii!
  • Nu uita să îți încarci telefonul – pentru poze, filmări sau acces rapid la traseu.

Turul României este organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan, în calitate de partener principal. Evenimentul îmbină performanța sportivă cu promovarea celor mai frumoase zone turistice și culturale ale țării, reunind orașe istorice, drumuri pitorești și peisaje spectaculoase într-un traseu conceput să aducă ciclismul mai aproape de publicul larg.

Program și traseu Turul României 2025

●   9 septembrie – Prezentarea echipelor –  Craiova

●   10 septembrie – Etapa 1: Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea | 175 km

●   11 septembrie – Etapa 2: Pitești – Topoloveni – Pucioasa – Pasul Dichiu (Piatra Arsă) |  172 km

●   12 septembrie – Etapa 3: Brașov – Întorsura Buzăului – Sărata Monteoru – Buzău | 180 km

●   13 septembrie – Etapa 4: Buzău – Brăila – Însurăței – Slobozia | 212 km

●       14 septembrie – Etapa 5: circuit în București | 95 km

Spectacolul ciclist va putea fi urmărit în direct pe Prima Sport, online pe www.turulromaniei.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook Tour of Romania și Auchan România.

Sponsorii evenimentului: YoPro, Rexona, Clear, Pedigree, M&M’s, Stay Strong, Cristim, Orange, Elit, Pizza Guseppe, Pepsi, Home Garden, Delikat, Born winner, Hochland, Mondelez, Gold Nutrition.

Partener mobilitate: Petrom

Mașina oficială: Suzuki

Apa oficială: Dorna

Partener tehnic: Bellotto

Parteneri media: Prima Sport, TVR 

Despre Turul României

Inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă de pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională – Turului României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2025 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial. 

Foto: Turul României

