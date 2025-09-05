Interes scăzut

Astfel, bugetul total al proiectului scade de la 150 milioane euro la 129 milioane euro. Decizia a fost luată după ce Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a propus reducerea cu 21 de milioane de euro a fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), motivele invocate fiind interesul scăzut al populației și necesitatea „securizării investiției” în contextul riscurilor fiscale actuale.

Totodată, din cauza dificultăților legate de ritmul de preluare a datelor biometrice și a cererilor de la cetățeni, autoritățile vor organiza suplimentar caravane pentru preluarea cererilor și datelor biometrice, atât în București, cât și în teritoriu, în zone greu accesibile sau în contextul unor evenimente culturale și sportive, pe modelul campaniilor anterioare pentru pașapoartele biometrice.

De asemenea, vor avea prioritate persoanele cu cărți de identitate simple emise recent, cu valabilitate redusă, pentru a asigura tranziția rapidă la CEI. Această măsură susține conformarea României la Regulamentul (UE) 2025/1208, care prevede că toate cărțile de identitate trebuie să fie electronice până în august 2031, iar documentele simple emise în prezent nu pot depăși această dată, indiferent de termenul înscris.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Unde se fac programări și cât costă

De la 1 august 2025, românii pot solicita eliberarea cărții electronice de identitate de la orice serviciu de Evidență a Populației, indiferent de localitatea în care îşi au domiciliul, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne(MAI).

Măsură este utilă pentru persoanele care locuiesc temporar în alt judeţ, cei care călătoresc frecvent, cetăţenii care au nevoie urgentă de un nou act de identitate şi nu găsesc locuri disponibile în localitatea de domiciliu.

Programările pentru CEI se pot face online, pe HUB-ul de servicii electronice al MAI: hub.mai.gov.ro/cei/programari/harta, cu prioritate pentru cazurile urgente.

Reprezentanții MAI recomandă verificarea periodică a platformei, întrucât locurile disponibile se actualizează constant în funcţie de anulări.

Persoanele care au prioritate la programare sunt cele cărora le-a expirat actul de identitate sau le va expira în următoarele 60 de zile sau tinerii care solicită primul act de identitate (au împlinit sau vor împlini 14 ani în următoarele 30 de zile).

Aceste categorii pot face programări pe o perioadă extinsă de 45 de zile (faţă de 30 de zile anterior). Cartea Electronică este gratuită la prima solicitare pentru orice persoană care a împlinit vârsta de 14 ani sau o va împlini în următoarele 30 de zile, până la data de 30 iunie 2026.

Recomandări SUA taie fondurile de securitate ale țărilor europene aflate la graniță cu Rusia

Începând cu 1 august 2025, CEI costă 70 lei pentru copiii sub 14 ani sau pentru a doua solicitare (în caz de pierdere, furt, deteriorare, schimbare de date personale etc.). Cartea de Identitate Simplă (CIS) este disponibilă contra cost, indiferent de situaţie, la preţul de 40 lei.





