De altfel, Krishna Sai, în vârstă de doar 20 de ani, din orașul indian Chennai, a declarat că a trimis la Guinness World Records documentaţia prin care arată cum a rezolvat cele 2.474 de cuburi cu o singură mână în 24 de ore, depăşind recordul de 2.174 de cuburi stabilit de un alt indian, Raju Gadiraju, în 2014, după 20 de ore și 51 de minute.

Documentaţia trimisă la Guiness World Records include o înregistrare video a întregului eveniment de 24 de ore.

Tânărul spune că a început să rezolve cuburi Rubik urmând instrucţiunile unui prieten când era copil şi că a devenit interesat să transforme hobby-ul în participări la competiţii în 2014. El a spus că a urmărit tutoriale pe YouTube pentru a reduce timpul mediu de rezolvare a unui cub la circa 10 secunde.

Chiar și acum, el a depus eforturi pentru a-şi asigura un avans considerabil în primele ore ale tentativei sale de intrare în Cartea Recordurilor.

„În competiţii am avut o medie de 15 secunde, iar o dată acasă am ajuns chiar la o medie de 10 secunde, recordul meu de până acum. Când am ştiut că pot să fac asta, am fost sigur că pot depăşi recordul. În ziua evenimentului, am luat pauze de doar 2-5 minute în primele câteva ore. Am reuşit să rezolv 600 de cuburi în patru ore şi jumătate”, a declarat Sai – pentru The News Minute – despre recordul său.