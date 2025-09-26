„A avut loc chiar și o coliziune cu una dintre mașinile de poliție”

Șoferul conducea un Smart negru când polițiștii i-au făcut semn să oprească, marți seara, 23 septembrie, în localitatea Lipov.

În loc să se conformeze, acesta a accelerat, declanșând o urmărire „ca-n Need for Speed”. 5 echipaje de poliție s-au alăturat operațiunii.

Need for Speed este o serie de jocuri Electronic Arts, lansată în 1994, cu mașini de curse și urmăriri cu poliția.

Modelele Smart Forfour pot atinge între 178 și 190 km/h, în timp ce modelele Fortwo din generații mai vechi ating 135 km/h.

„A avut loc chiar și o coliziune cu una dintre mașinile de poliție”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Petr Vala.

Manevră specială

Urmărirea s-a încheiat în localitatea Vracov, unde polițiștii au reușit să oprească mașina folosind o manevră specială numită PIT.

Într-o manevră PIT, o mașină de poliție lovește lateralul vehiculului urmărit, îl „împinge” în afara drumului sau îl face să se răsucească, punând astfel capăt urmăririi periculoase.

Șoferul a încercat să fugă pe jos, dar a fost prins rapid., și cu ajutorul martorilor. Deși nu era sub influența alcoolului sau a drogurilor, tânărul nu avea dreptul să conducă neînsoțit din cauza vârstei.

„S-a constatat că poate conduce doar în prezența unui instructor, care nu se afla în mașină”, a explicat Vala.

Își va pierde permisul pe care abia îl luase

În urma acestui incident, tânărul riscă să-și piardă permisul de conducere abia obținut.

Polițiștii fac apel la martori să furnizeze eventuale înregistrări video ale urmăririi și cer persoanelor care s-ar fi putut simți în pericol din cauza condusului imprudent să contacteze poliția.



