5 știri eJobs: De când vor fi afișate salariile în anunțurile de job-uri și cum poți să te angajezi fără CV

România se situează pe primul loc în lume când vine vorba de durata concediului de maternitate plătit. Mamele din România pot avea până la doi ani de concediu de maternitate plătit, urmate de cele din Coreea de Sud, Polonia, Bulgaria și Suedia. La polul opus se află Statele Unite și Africa de Sud, unde legislația nu prevede nicio formă de concediu de maternitate plătit.

În mai puțin de un an, angajatorii din România vor fi obligați să afișeze salariile în anunțurile de recrutare. Cel mai recent studiu eJobs ne arată însă că 6 din 10 angajatori nu sunt pregătiți pentru acest pas. Doar 16% au transparentizat deja salariile. Mai bine de jumătate nu le afișează deloc în anunțurile de recrutare, iar 10% o fac doar pentru joburile entry level.

Să faci CV-ul nu e deloc ușor, iar să aștepți să te și sune cineva pentru un loc de muncă, nu mai zic! Doar că acum poți să sari peste amândouă. Pe iajob.ro nu-ți trebuie nici CV și nici studii superioare ca să te angajezi. Și nici nu mai aștepți să fii sunat pentru că suni tu sau scrii direct pe Whatsapp și afli dacă te potrivești cu jobul pe care ți-l dorești. Chiar în secunda asta, ai mii de joburi din care să alegi. Intră repede și vezi! Pe iajob.ro!

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

284 de lei pe lună. Atât scot din buzunar românii care aleg să meargă la birou cu mașina personală, conform unui studiu efectuat de o companie de ridesharing. Dacă e să ne uităm și alte țări europene, vedem că cehii dau 229 lei pe navetă, iar polonezii, 163 de lei. Cel mai mult plătesc pentru transport slovacii, aproximativ 359 de lei.

Sunt salariile din România echitabile? Aflăm dintr-un raport care analizează răspunsurile a 16.000 de angajaţi din 16 ţări europene. În timp ce 66% dintre angajatori susțin că oferă salarii corecte, doar 42% dintre angajați sunt de aceeași părere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE