Piața creditelor rezistă în fața scumpirilor și a presiunilor valutare. Veniturile românilor, în creștere constantă, au menținut țara printre cele mai accesibile piețe imobiliare din Europa. Potrivit Eurostat, în ultimul deceniu, locuințele în România s-au majorat cu aproape 40%, în timp ce, în țările vecine, prețurile s-au dublat sau chiar triplat.

Când merită să alegi achiziția unui apartament în locul chiriei? Dacă stai mai mult de 5 ani în același loc, investiția într-o locuință devine mai avantajoasă. Potrivit Imobiliare.ro Finance, pentru un apartament de 50 mp în marile orașe, prețul standard al unei rate este de 500 de euro, similar cu cel al unei chirii.

Încă o bancă dispare din piață. Fuziunea dintre Intesa Sanpaolo și First Bank a intrat în etapa finală. Procesul se va încheia la sfârșitul lunii, când First Bank va deveni parte din Intesa Sanpaolo.

400.000 euro. Atât ar putea să investească în România un cetățean din state terțe în schimbul unui permis de ședere în țara noastră pe o perioadă de 5 ani. Proiectul de lege ar putea adăuga România pe lista țărilor care oferă golden visa în schimbul achiziției de imobiliare.

Premiul Nobel pentru economie din acest an a fost acordat pentru explicarea creșterii economice generate de inovație. Descoperirile cercetătorilor arată cum ideile noi stimulează creșterea și transformă piețele, forțând modelele vechi să lase locul celor noi.

