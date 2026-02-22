O eroare administrativă veche de 17 ani

Consiliul local din Mansfield, Australia, trebuie să gestioneze consecințele unei erori comise în urmă cu peste 17 ani. Potrivit publicației Ouest France, locuitorii vor primi în curând rambursări pentru sume încasate nelegal.

Conform unei legi din 1986 privind siguranța rutieră, fiecare consiliu municipal din Australia poate stabili valoarea amenzilor de parcare, însă acestea trebuie să se încadreze între 41 și 102 dolari australieni (aproximativ 25 – 60 de euro). Pentru aplicarea tarifului maxim este necesar un vot al consiliului local.

La Mansfield însă, acest vot nu a fost organizat, iar amenzile au fost percepute la nivelul superior permis.

Peste 26.000 de euro încasați în plus

În urma acestei omisiuni, municipalitatea ar fi încasat peste 34.000 de dolari australieni (aproximativ 20.000 de euro) în plus din amenzi de parcare.

La această sumă se adaugă aproximativ 10.000 de dolari australieni (circa 6.000 de euro) din taxe juridice și penalități pentru întârzieri.

În total, 765 de șoferi au afectați și urmează să fie despăgubiți.

Primarul Steve Rabie a declarat că problema va fi rezolvată „cât mai curând posibil” și a precizat că șoferii nu trebuie să depună cereri, deoarece toate amenzile sunt deja înregistrate în sistem.

„Nu ne este teamă să corectăm greșelile. Am identificat o problemă și o vom rezolva. Echipa actuală va lucra rapid pentru a corecta aceste probleme moștenite din trecut. Știm că locuitorii au încredere în noi și vom face tot posibilul să o păstrăm”, a afirmat edilul.

Primarul și-a cerut scuze: „Nu am urmărit niciodată să facem profit din amenzile de parcare”

Primarul și-a cerut scuze pentru aplicarea unor amenzi mai mari decât ar fi fost legal: „Consiliul municipal din Mansfield Shire nu a urmărit niciodată să obțină profit din amenzile de parcare. Le folosim pentru a asigura o utilizare echitabilă a locurilor de parcare”.

De asemenea, el a spus că administrația locală nu va încerca să compenseze pierderea financiară prin majorări în alte domenii: „Suma este relativ modestă și nu va avea niciun impact asupra taxelor”.

Autoritățile locale au mai transmis că analizează implementarea unei scheme de rambursare, iar cei eligibili vor fi contactați de consiliu.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE