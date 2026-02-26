Accident ciudat: mașină izbită de cinci ori la rând

Accidentul rutier a avut loc miercuri, 25 februarie, în apropierea sensului giratoriu de pe podul Maggia, în localitatea Losone, din cantonul elvețian Ticino. O mașină a lovit repetat un alt vehicul, înainte de a ieși de pe carosabil și a se opri într-o parcare. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă și a devenit viral pe internet.

Incidentul, relatat în detaliu de Ticino Online, a șocat o familie din Locarnese, victimă a acestui episod neobișnuit.

„A fost ceva șocant”, afirmă femeia, care se afla alături de soțul ei în autoturismul lovit. Autoturismul care a provocat accidentul a lovit vehiculul lor de cinci ori consecutiv, împingând mașina pe contrasens.

„Am ajuns de-a curmezișul pe cealaltă bandă. Tocmai atunci venea un camion. Din fericire, șoferul camionului circula încet și a oprit la timp. Am crezut că trăim o tragedie”, a mai povestit aceasta.

Mașina șoferului vinovat s-a răsturnat peste un vehicul parcat

În momentele de panică, soțul femeii a coborât din mașină și a încercat să interacționeze cu șoferul vehiculului agresor. „Am vrut să înțeleg ce se întâmplă cu acel individ. Eram speriat și îngrijorat, dar nu aveam intenții amenințătoare”, spune bărbatul.

În videoclip, el poate fi văzut lovind geamul mașinii celuilalt șofer. Bărbatul a descris scena stranie. „Mi-am dat seama imediat că ceva nu era în regulă. Mă privea cu ochi goi, ca și cum ar fi fost într-o altă dimensiune. Apoi a plecat cu forță, iar mașina lui a ajuns într-un șanț. În vehicul se afla și o femeie, dar nu îi cunoșteam pe niciunul dintre ei”.

În cele din urmă, șoferul vinovat a părăsit carosabilul și s-a răsturnat cu mașina peste un alt vehicul, într-o parcare.

Posibelele cauze ale producerii accidentului

După incident, poliția a intervenit rapid pentru a face lumină asupra cazului.

„Au spus că vor efectua teste pentru a vedea dacă acel bărbat era sub influența substanțelor”, relatează femeia. Ea compară întreaga situație cu „un film prost”: „Încă nu ne putem explica ce s-a întâmplat”.

Potrivit unor surse citate de Ticino Online, șoferul ar fi suferit un posibil episod medical înainte de a pierde controlul vehiculului. Totuși, această ipoteză nu a fost confirmată oficial. Mai mulți muncitori din zonă au ajutat șoferul să iasă din mașină, iar martorii susțin că bărbatul părea coerent în comunicare.

Ancheta polițiștilor este în curs de desfășurare.

