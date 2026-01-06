Pe grupul de Facebook „Info Trafic jud. Cluj”, șoferii au semnalat că păstrarea distanței în condiții de iarnă este esențială, chiar și pentru ambulanțe. Totodată, participanții la trafic au atras atenția asupra obișnuinței unor conducători auto de a trece pe roșu la semaforul din Jucu.

„Grijă mare acolo când ieșiți de Bosch, că mulți trec pe roșu venind dinspre Cluj”, a avertizat un utilizator.

Un alt șofer a relatat o situație în care un conducător auto a ignorat semaforul roșu: „Am prins pe cameră pe unul din fața mea ce a zburat pe roșu prin intersecție. Noroc că ăla ce ieșea de la barieră a fost prevăzător și a rămas pe loc că îl desființa ninja ăstalalt…”.

Accidentul readuce în discuție importanța respectării regulilor de circulație, mai ales pe segmente de drum frecventate intens.

