„La acest moment, bilanțul indică 11 decese”, a declarat Miguel Lipe, ofițerul care coordonează ancheta, pentru un post local de televiziune.

Datele preliminare arată că printre victime se numără patru minori și șapte adulți.

Primele concluzii ale investigației indică faptul că șoferul era și el minor, cu vârsta „între 13 și 14 ani”, și a murit în urma impactului.

De asemenea, patru persoane rănite au fost transportate și internate într-un spital din zonă.

Microbuzul s-a izbit de un copac pe un drum din apropierea localității Puerto Quijarro, în departamentul Santa Cruz, aproape de granița cu Brazilia.

Potrivit poliției, unii pasageri păreau să se afle sub influența alcoolului.

Autoritățile boliviene menționează că, anual, aproximativ 1.400 de oameni își pierd viața în accidente rutiere în Bolivia, principalele cauze fiind neglijența șoferilor și defecțiunile mecanice.