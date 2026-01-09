Incidentul a avut loc în jurul orei locale 2:00, la intersecția străzilor Rue de Vaugirard și Rue des Volontaires. Șoferul, care transporta doi pasageri, ar fi adormit la volan, iar autoturismul a părăsit carosabilul, a intrat pe trotuar și a acroșat violent un pieton, după care s-a izbit de terasa localului, care se închidea.

Potrivit unor surse din cadrul poliției, pietonul, un bărbat de 33 de ani din zonă, a suferit un traumatism cranian și mai multe fracturi. Acesta a fost intubat și plasat în comă, starea sa fiind critică.

Un martor a declarat că mașina a lovit un perete portant al barului, motiv pentru care a fost necesară intervenția unui arhitect pentru a evalua riscul de prăbușire.

Șoferul, un bărbat de 44 de ani din Val-dOise, a fost văzut stând câteva minute pe un scaun în fața barului, în stare de șoc.

El a suferit un traumatism toracic, o fractură la încheietura mâinii și multiple leziuni interne, fiind transportat de urgență la spital în stare critică. Potrivit informațiilor disponibile, și acesta se află în comă.

Cei doi pasageri din vehicul, tineri turiști din Finlanda, au fost serios zdruncinați în urma impactului, dar au suferit doar răni ușoare.

Un alt martor a precizat că aceștia nu purtau centurile de siguranță și au fost proiectați în față în momentul impactului.

Autoritățile au deschis o anchetă, cazul fiind preluat de Unitatea de Investigare a Accidentelor Judiciare (STJA) din cadrul Prefecturii de Poliție din Paris.

