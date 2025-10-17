Ce acuzații grave sunt aduse spitalului din Iași

Spitalul de Psihiatrie Pădureni-Grajduri respinge acuzațiile de abuz și condiții necorespunzătoare semnalate într-un raport recent al Comitetului pentru Prevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei. Raportul, bazat pe o vizită din 2024, menționează incidente de violență și probleme de supraaglomerare în spitalele de psihiatrie din România.

Potrivit presei locale, raportul CPT indică situații de violență asupra pacienților și condiții precare de cazare la Spitalul Pădureni-Grajduri. Se menționează că 78 din 409 pacienți împărțeau paturile, iar un nou pavilion de cazare nu a fost încă construit.

Cum se apără conducerea Spitalului de Psihiatrie din județul Iași

Victor Idricianu, managerul spitalului, a oferit un punct de vedere pentru Ziarul de Iași, respingând acuzațiile. El susține că raportul nu aduce informații noi și că problemele reflectă deficiențe de sistem, nu comportamentul personalului.

„Au fost cazuri în trecut și le-am luat cele mai dure măsuri, am desfăcut contracte de muncă și am sesizat organele competente. Nu s-au mai întâmplat astfel de lucruri la noi”, a declarat managerul.

Idricianu subliniază că raportul se bazează pe declarațiile pacienților, care pot fi distorsionate: „Le-am spus să se uite pe camerele de supraveghere și să verifice. Majoritatea pacienților din spitalele de psihiatrie au predispoziții către ideea de persecuție, deci astfel de afirmații trebuie interpretate cu prudență”.

Managerul recunoaște că există o serie de probleme la nivelul unității medicale

Managerul recunoaște existența unor probleme structurale precum subfinanțarea, lipsa personalului și supraaglomerarea. Aceste aspecte sunt însă diferențiate de acuzațiile de violență sau neglijență.

„Personalul nostru este instruit, supravegheat și respectă toate standardele etice. Posturile sunt insuficiente și suntem subfinanțați cronic, dar aceste aspecte țin de sistem, nu de rele tratamente”, a precizat Victor Idricianu.

Spitalul a transmis un răspuns oficial Ministerului Sănătății și anunță completări din partea asociațiilor din domeniul sănătății mintale. Conducerea insistă că incidentele din trecut au fost investigate și soluționate, negând existența actuală a abuzurilor menționate în raportul CPT.

Recent, un alt spital din Iași a fost implicat într-un scandal major. Șase copii au murit în secția de ATI de la Spitalul Sf. Maria, după infecția cu bacteria Serratia.

Românii pun apă în șampon și cumpără mâncare aproape expirată, dar nu renunță la confortul de acasă. Un studiu arată tabietul de lux în plină criză
