Infecția cu Serratia Marcescens la Spitalul de Copii din Iași

Mai mulți copii internați au murit în ultima perioadă, iar conducerea spitalului a întârziat luarea măsurilor necesare pentru limitarea răspândirii infecției. Situația a devenit critică, necesitând intervenția autorităților sanitare.

În ultimele zile, cinci copii internați la secția ATI a Spitalului de Copii din Iași au decedat în urma infectării cu bacteria Serratia Marcescens.

Pacienții, cu vârste cuprinse între nou-născuți și opt ani, sufereau și de alte afecțiuni medicale.

Potrivit sursei citate, cadrele medicale nu au închis secția imediat după apariția primelor cazuri, deși acest lucru era necesar pentru prevenirea răspândirii infecției.

Reacția întârziată a conducerii Spitalului „Sf. Maria” din Iași

Deși era necesară închiderea imediată a secției de Reanimare după primele cazuri de infecție, conducerea spitalului a continuat să permită internările.

Abia pe 24 septembrie, la câteva zile după apariția cazurilor și în urma solicitărilor de informații din partea jurnaliștilor 7Iași, s-a luat decizia oficială de închidere a secției pentru internări.

Măsuri de limitare a răspândirii infecției cu bacteria Serratia Marcescens

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Într-o circulară emisă pe 24 septembrie, semnată de managerul interimar dr. Cătălina Ionescu, au fost anunțate mai multe măsuri pentru limitarea răspândirii infecției.

„Aparținătorii copiilor din corpul A nu mai părăsesc secția pentru cazare la Casa Ronald McDonald, până la închiderea focarului, sala de montare CVC nu se va mai utiliza, montarea cateterelor fiind realizată în Blocul Operator, până la închiderea focarului (…) portul echipamentului de protecție (uniformelor complete de spital) în cadrul unității sanitare, vizitatorii obligatoriu vor purta echipament UF de protecție (mască, bonetă, halat, acoperitori)”, a transmis dr. Cătălina Ionescu.

Ancheta Direcției de Sănătate Publică

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a confirmat existența focarului de Serratia Marcescens și a demarat o anchetă epidemiologică.

„Direcția de Sănătate Publică Iași confirmă că, în urma notificării primite de la unitatea sanitară, a fost demarată o anchetă epidemiologică privind un posibil focar de infecții asociate asistenței medicale cu Serratia Marcescens. O echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP Iași și CRSP (Centrul Regional de Sănătate Publică – n.r.) Iași s-a deplasat la unitatea sanitară pentru evaluarea situației, analizarea documentelor medicale și recoltarea de probe biologice”, a transmis DSP Iași.

Caracteristicile bacteriei Serratia Marcescens

Un medic specialist în boli infecțioase din Iași, consultat de 7Iași, a oferit informații despre bacteria Serratia Marcescens.

„Este o bacterie Gram negativă din familia Enterobacteriaceelor responsabilă de multe din infecțiile nosocomiale la bolnavii care beneficiază de dispozitive de respirație asistată mecanic, de dispozitive invazive de tip cateter central sau de cei imunosupresați. Este un germene oportunist, care se găsește în mod natural în sol și în apă, iar în locuințe poate apărea în zonele cu umezealaă și/sau zonele în care există acumulări mici de apă”, a explicat medicul.

Specialistul a explicat că bacteria poate produce infecții respiratorii inferioare, pneumonii, bronșite și infecții ale tractului urinar, fiind deosebit de periculoasă pentru pacienții imunosupresați. Tratamentul necesită antibiotice de linia a doua, de rezervă, cum ar fi carbapeneme, fluorochinolone și aminoglicozide.

Măsuri de prevenție împotriva bacteriei Serratia Marcescens

„Sigur că igiena personală, a locuinței și, foarte important, măsurile de asepsie și antisepsie la nivel de spital pot să constituie importante metode profilactice privind colonizarea sau infecția cu bacterii oportuniste”, a transmis medicul specialist în prevenirea infecțiilor.

Recomandări MApN confirmă pentru Libertatea că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului

În prezent, ancheta DSP Iași este în desfășurare, iar rezultatele probelor biologice recoltate sunt în curs de prelucrare. Autoritățile sanitare au subliniat importanța unei abordări prudente și responsabile pentru a evita interpretări premature care ar putea afecta încrederea pacienților.

Jurnaliștii de la 7Iași au încercat să obțină informații suplimentare de la conducerea Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, însă fără succes. Dr. Cătălina Ionescu, managerul interimar, nu a răspuns solicitărilor, iar dr. Oana Puiu, șef interimar pe Secția ATI, a refuzat să ofere detalii, invocând lipsa cadrului legal pentru a furniza informații.

În spital circulă informații neconfirmate oficial conform cărora sursa infecției ar putea fi niște flori aflate în cabinetul dr. Oana Puiu, șefa secției de Reanimare.

Deși prezența florilor în spital este interzisă din cauza riscului de infecție, acestea ar fi fost prezente în cabinetul șefei ATI.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE