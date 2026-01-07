Accidentul din Rotherham și eroarea de identificare

Potrivit poliției din South Yorkshire, accidentul s-a produs pe 13 decembrie, în jurul orei 3 dimineața, în zona Rotherham. Un autoturism Toyota Corolla a părăsit carosabilul, iar impactul a fost fatal pentru două persoane aflate în mașină.

Autoritățile au anunțat atunci familia lui Trevor Wynn că băiatul a murit în urma coliziunii. În realitate, adolescentul supraviețuise accidentului, dar se afla în comă, internat într-un spital, fără să poată comunica. Greșeala a fost descoperită abia după ce Trevor s-a trezit și le-a spus medicilor numele și data nașterii.

În accident și-au pierdut viața Joshua Johnson, în vârstă de 18 ani, și o fată de 17 ani, care se afla la volan. Inițial, poliția a crezut că Joshua era tânărul aflat în spital sub sedare, însă ulterior s-a stabilit că pacientul era, de fapt, Trevor Wynn.

Familia pregătise deja înmormântarea

Timp de aproape trei săptămâni, familia lui Trevor a trecut prin momente de coșmar, crezând că adolescentul a murit. Fusese creată inclusiv o pagină de strângere de fonduri, pentru a face față cheltuielilor, în contextul în care credeau că își vor înmormânta fiul.

După clarificarea situației, familia anunțat pe platforma GoFundMe că băiatul trăiește: „Vrem să abordăm acest lucru deschis și sincer. În urma unor confirmări recente, a ieșit la iveală faptul că TJ este în viață. Poliția a făcut inițial o greșeală și am fost informați eronat”, au transmis apropiații.

Trevor, într-o stare gravă, dar stabilă

Familia a precizat că Trevor a trecut printr-o „situație gravă, care i-a schimbat viața” și că urmează o perioadă lungă de recuperare, ce va include îngrijiri medicale, reabilitare, deplasări și cheltuieli pentru cazare și sprijinul familiei.

„Înțelegem că această veste poate fi un șoc și apreciem răbdarea și sprijinul tuturor. Dragostea arătată până acum este încă necesară”, au mai transmis apropiații.

South Yorkshire Police a recunoscut gravitatea situației. Asistentul șef al poliției, Colin McFarlane, a declarat că instituția va analiza modul în care a fost făcută identificarea victimelor. „Este un șoc uriaș pentru toată lumea și recunoaștem trauma suplimentară creată. Suntem hotărâți să înțelegem cum s-a ajuns aici și să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla”, a declarat McFarlane.

O anchetă este în desfășurare.

