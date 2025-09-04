Carlo Acutis, care a murit de leucemie, în 2006, la vârsta de 15 ani, a învățat programarea pentru a crea website-uri cu scopul de a promova credința. Povestea lui a atras atenția tinerilor catolici, iar el va fi ridicat duminică la același statut cu Maica Tereza și Francisc de Assisi.

Ceremonia fusese programată inițial pentru 27 aprilie, dar a fost amânată din cauza decesului Papei Francisc. Noul Suveran Pontif, Leon al XIV-lea, ales în luna mai, va oficia pentru prima dată un astfel de eveniment.

Pana Leon al XIV-lea îl va canoniza și pe Pier Giorgio Frassati, un tânăr italian cunoscut pentru ajutorul acordat celor nevoiași și care a murit de poliomielită în iulie 1925, la vârsta de 24 de ani.

Carlo Acutis s-a născut la Londra și a crescut la Milano, unde s-a ocupat de pagina de internet a parohiei sale, iar ulterior de pagina unei academii cu sediul la Vatican. Popularitatea pe care o căpătase online îi adusese supranumele de „Influencerul lui Dumnezeu”.

„Carlo era un copil obișnuit, ca și ceilalți. Se juca, avea prieteni și mergea la școală. Dar calitatea lui extraordinară era faptul că și-a deschis inima către Isus și că L-a pus pe Isus pe primul loc în viața lui”, a dezvăluit mama sa, Antonia Salzano, într-un interviu acordat pentru Reuters la începutul acestui an.

„S-a folosit de aptitudinile lui pentru a răspândi vestea cea bună, Evanghelia. Voia să-i ajute pe oameni să aibă mai multă credință, să înțeleagă că există o viață de apoi, că suntem pelerini în această lume”, a adăugat ea.

A fi declarat sfânt înseamnă că Biserica Catolică consideră că o persoană a dus o viață sfântă și se află acum în Rai, alături de Dumnezeu, explică Reuters.

Printre alți tineri declarați sfinți după ce au murit la o vârstă fragedă se numără Tereza de Lisieux, care a murit în 1897, la vârsta de 24 de ani, și era cunoscută pentru promovarea „Căii Mici” a carității, precum și Aloysius Gonzaga, care a murit în 1591, la vârsta de 23 de ani, după ce le-a îngrijit pe victimele unei epidemii din Roma.

În conformitate cu ultima dorință a adolescentului italian, trupul neînsuflețit al lui Carlo Acutis a fost mutat într-o biserică din orașul Assisi, situat pe un deal din centrul Italiei, de unde provine Sfântul Francisc.

