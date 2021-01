Condamnat definitiv la închisoare cu executare în 2012, Adrian Năstase a încercat să se sinucidă pe 20 iunie în acel an, în casa sa, în timp ce polițiștii îl așteptau pentru a fi dus la închisoare. A avut mai multe plăgi în zona gâtului, a fost operat la Floreasca și ulterior a executat 8 luni din pedeapsă.

Marți seara, la Kana D, Năstase a vorbit despre tentativa eșuată de sinucidere: ” A fost o tâmpenie, dar așa am simțit atunci, pentru că mi s-a părut un gest de maximă umilință și nu am acceptat atunci povestea asta (să fie condamnat și încarcerat- n.r.). Sigur, mai târziu am privit diferit lucrurile, dar era un alt moment.”

Polițistului care m-a împiedicat atunci să duc până la capăt gestul respectiv, îi datorez viața în mare măsură, pentru că el practic a blocat revolverul. Ne-am bătut acolo efectiv. Soția mea și acum păstrează costumul care e rupt la genunchi și haina pătată… Adrian Năstase

„Acum privesc lucrurile astea mai detașat. Cei doi medici au fost extraordinari. Glonțul a trecut atunci la 2 mm de carotidă, iar Brădișteanu știa că am o problemă de inimă, fusesem la el înainte.

Cea mai bună dovadă este faptul că imediat după ieșirea din închisoare, am plecat în Franța și am făcut o operație prin care mi s-a pus un stent la inimă, pe care-l păstrez și acum ca amintire a unei vieți destul de agitate.”, a mai spus Năstase, legat de tentativa de sinucidere.

Experiența din penitenciar, averea, cel mai bun prim-ministru

Cine a suferit cel mai mult din familia dumneavoastră?

Le-am scris atunci fiecăruia dintre ei câte o scrisoare. Am încercat să le explic de ce am luat decizia respectivă. Toți au suferit enorm. Soția mea a avut și niște probleme de sănătate. Andrei (unul dintre cei doi fii ai săi n.r) a dus greul atunci, în relațiile cu publicul, cu avocații etc.

Care a fost cea mai umilitoare eperiență din penitenciar?

E foarte greu să vă răspund. Chiar și momentul în care se închid ușile de la celulă, acelea de metal care zăngăne….este un sentiment cumplit. Nu îmi aduc aminte ca în toată perioada la Rahova sau la Jilava cineva să îmi fi spus altfel decât domnule prim-ministru. Am niște amintiri foarte amestecate.

V-ați ascuns averea în spatele mătușilor?

Nu. Mătușa Tamara s-a născut într-o familie foarte bogată, chiar dacă era profesoară. Averea au pus-o în bijuterii. Istoria ei este una destul de spectaculoasă. Noi am îngrijit-o până când a murit.

Este Traian Băsescu un politician mai bun decât dumneavoastră?

Ce înseamnă mai bun? Mai „șmecher”? Probabil. Eu credeam că românii sunt capabili să decidă în funcție de guvernare. Eu am crezut că lucrurile astea vor conta. Restul, cu lacrimile și Stolo care era pe moarte… Poate că și lucrurile astea sunt importante. Dar doar dacă vor telenovele.

Pentru mine a fost într-adevăr șocant. Eu eram fost membru de partid, dar el fusese el însuși în nomenclatură. Cristian Tudor Popescu mi-a pus o întrebare care mi-a creat dificultate (întrebarea cu vânătoarea n.r). Au fost câteva lucruri pe care eu nu le-am înțeles cum trebuie. Am crezut că oamenii ascultă mai degrabă argumente serioase.

De ce credeți că ați făcut închisoare?

Cred că trebuie să începem de la motivul pentru care am pierdut alegerile. Povestea cu închisoarea și dosarele e mai complicată. Toți au avut probleme cu dosarele. S-a spus că nu existau dovezi directe, s-a spus că am fost condamnat pe baza unor raționamente logico-juridice. Și s-a întâmplat asta că trebuia dat un exemplu pentru corupție. A fost o mizerie.

La a doua condamnare știți în ce a constat mita? Practic la o clădire s-au făcut niște reparații și s-a spus că de fapt clădirea e a mea și că lucrările care au fost sau nu plătite au fost date de către Irina Jianu ca mită. O mare mizerie. Cei care m-au condamnat au fost puși în funcție de Traian Băsescu.

Ați luat mită?

Nu. Nu era vorba de bani, ci de materiale de construcție. Nu aveam ce să fac în apartamentul meu cu sute de bideuri, era clar că acele materiale aveau o destinație multiplă.

Cine a fost cel mai bun premier al României?

Adrian Năstase. Ştiţi că sunt arogant. Dar nu am fost numai eu care a spus acest lucru. Nu mă deranjează că sunt arogant. Ştiu care este valoarea mea. Ştiu ce pot să fac.

