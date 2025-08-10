Grupul de firme fantomă legate de Salvador Ghiță

Libertatea publică episodul 2 al analizei jurnalistice legate de afacerile unității militare de la malul Mării Negre. Una dintre persoanele menționate în primul articol este Maria Simionov din Brăila, care la momentul primelor achiziții directe avea doar 19 ani.

Tânăra deținea două firme conectate la UM 02049, iar una dintre aceste societăți, înregistrată în Constanța, își avea sediul la adresa unde activează o companie specializată în înființarea și contabilitatea altor firme.

Două dintre entitățile comerciale din anturajul lui Salvador Ghiță, afaceristul de numele căruia se leagă grupul de firme-fantomă care încasează bani grei de la UM 02049, au folosit, la rândul lor, adresa web a aceluiași service provider în datele publicate pe platforma SEAP.

Și soțul Mariei Simionov a făcut afaceri cu UM 02049

La 21 ani de ani, Leonard Gurgu, soțul Mariei Simionov, şi-a deschis prima afacere, firma Companyfele SRL, în 2021.

Maria Simionov și Leonard Gurgu. Foto: Facebook

Fără o experiență anterioară în afaceri, Gurgu a obținut, după aproximativ trei luni de la înființare, prima achiziție directă din partea UM 02049, instituție la care este abonată și soția, prin intermediul celor două firme ale sale. 100.000 de lei au intrat atunci în conturile Companyfele SRL pentru reparația unei prese de îndoit tabla.

În luna următoare, garnizoana a virat peste jumătate de milion de lei către firma lui Gurgu, pentru „electropompă navală specifice apei sărate”. În aceeași perioadă, tânărul a parafat altă achiziție directă, de peste 40.000 lei sub denumirea „pachet pentru presa de îndoit tabla”.

În 2022, Companyfele SRL a obținut în total doar din partea UM 02049 suma de aproximativ 700.000 lei.

Firmă de succes, dizolvată în 2025

În următorii ani, firma a mai primit peste 200.000 de lei prin intermediul a două atribuiri prin procedură offline, notificările fiind publicate pe platforma SEAP după ce Companyfele SRL a obținut cele două achiziții.

În februarie 2025, Leonard Gurgu a dizolvat firma, asemenea soției sale, Maria Simionov (actuala Gurgu), care a făcut același lucru în cazul uneia dintre companiei sale, Massmaria Concept SRL.

Peste 2,4 milioane de lei au intrat în conturile celor trei societăți conduse de soții Gurgu, potrivit informațiilor publicate pe platforma națională de achiziții publice, din contractele cu UM 02049.

De asemenea, datele de contact ale companiei lui Leonard Gurgu prezintă informații eronate. Numărul de telefon trecut de tânărul antreprenor este +40 12345678, iar în dreptul site-ului web figurează e-licitație.ro, ceea ce reprezintă o greșeală, deoarece la acel domeniu funcționează platforma națională de achiziții publice, unde se pot consulta achizițiile publice realizate de instituțiile din toată România.

Datele de contact ale companiei lui Leonard Gurgu prezente pe platforma națională de achiziții publice

Compania lui Gurgu s-a mutat în 3 metri pătrați

La finalul anului 2021, atunci când Leonard Gurgu se pregătea să înființeze firma desființată în 2025, a subînchiriat un imobil de la compania consultantului juridic Septimiu Bujgoi, situat pe strada Constantin Sandu-Aldea din municipiul Brăila. Inclusiv în documentele companiei lui Gurgu figurează adresa de e-mail cu numele consultantului.

Septimiu Bujgoi. Foto: Facebook

La rândul său, Bujgoi a închiriat înainte spațiul de la firma unde asociat unic era actualul consilier local PNL din comuna brăileană Galbenu, Adrian Valeriu Roșca-Crețu, conform site-ului instituției.Cel din urmă era în 2020 viceprimarul localității, din partea PSD.

Presa locală a scris atunci că a condus sub influența alcoolului, deși avea permisul anulat pentru același lucru cu un an în urmă de la comiterea faptei. Aceasta a fost condamnat la o pedeapsă de opt luni de închisoare cu suspendare după prima abatere, conform publicației locale De Brăila.

Contractul de subînchiriere dintre firmele lui Bujgoi și Gurgu era valabil un an de zile.

Pe 7 decembrie 2022, înțelegerea dintre cele două părți a expirat, iar Gurgu îşi mută firma la începutul anului următor pe strada Nicolae Titulescu din Brăila, în imobilul pus la dispoziție de avocatul liberal, Fănel Purice.

Sediul situat pe strada Nicolae Titulescu din municipiul Brăila în care s-a mutat firma lui Gurgu. Foto: Adrian Anton

Trei metri pătrați din imobil i-au fost oferiți în mod gratuit firmei tânărului antreprenor, conform noului contract de comodat.

Companyfele SRL închiriază 3 mp din imobilul pus la dispoziție de Fănel Purice

În imobilul lui Purice, compania lui Leonard Gurgu a stat doi ani, conform contractului de comodat. Din documentele companiei reiese că în prima zi de când înțelegerea dintre cele două părți a expirat, tânărul a semnat un act adițional prin care a prelungit cu şase luni contractul de comodat. După o lună de la luarea acestei decizii, Gurgu a hotărât însă dizolvarea companiei, în februarie 2025.

Actul adițional prin care Gurgu decide să-și prelungească contractul de comodat în imobilul avocatului Purice

Avocatul pe care nu-l interesează „apartenența politică a clienților”

Fănel Purice a aspirat în cadrul alegerilor locale din 2024 pentru un fotoliu de consilier local din partea PNL al municipiului Brăila, de pe poziția 12, însă fără succes, deoarece nu a prins loc.

Acesta a apărut inclusiv pe unul dintre posterele electorale ale liberalilor brăileni.

colaj cu avocatul Florin Purice / sursa fotografii: Facebook)

De asemenea, avocatul nu este străin de politică, în 2016 îşi încerca norocul pentru aceeaşi funcție, dar de această dată din partea social-democraților, conform unui articol publicat de ProBrăila.

L-am contactat pe Bujgoi, iar acesta a declarat că nu este interesat de „apartenența politică a clienților, colaboratorilor sau de afacerile pe care aceștia le derulează”.

„Până în anul 2022, pentru că aveam un contract de închiriere care ne permite subînchirierea, am subînchiriat spațiul către firme ce doreau să se înființeze sau care nu aveau sediu social. Viadon Pet și domnul Purice (domnul Purice a preluat clienții în momentul în care a încetat contractul nostru de închiriere) nu au avut nici o legătură în ceea ce gândiți dumneavoastră. E o simplă coincidență”, a declarat Bujgoi.

Fănel Purice și Adrian Valeriu Roșca-Crețu nu au răspuns la întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

Un milion de lei către o firmă de apartament din Tulcea

Mergem în județul vecin, în Tulcea, unde este regăsită o firmă de apartament care aparține tot lui Gurgu. Obține, asemenea celeilalte companii din Brăila, la câteva luni de la înființare, din partea garnizoanei 02049, un contract, prin procedură offline.

Peste 190.000 de lei pentru piese de motoare navale intră, în mai 2023, în conturile societății Virtual Util Masini SRL, situată pe strada Neptun din municipiul Tulcea, într-un bloc de locatari.

Sediul Virtual Util Mașni SRL se află în acest bloc din municipiul Tulcea. Foto: Adrian Anton

În același mod, compania lui Gurgu primește, la aproximativ două luni, peste 120.000 lei de la aceeași aceeaşi unitate militară pentru elemente filtrate.

Înțelegerile încep să curgă și în anul următor, iar încasările totale din bani publici trec de pragul de un milion de lei, deși firma nu avea nicio experiență anterioară în raport cu alte instituții publice sau militare.

În documentele firmei, figurează adresa de e-mail a aceluiași Septimiu Bujgoi, cel care i-a subînchiriat sediul din Brăila. De asemenea, adresa web trecută în datele SEAP, www.virtual.ro, duce către un site nefuncțional după o primă căutare pe google.

Gurgu este ajutat cu un sediu pentru compania sa din Tulcea, printr-un contract de închiriere încheiat de consilierul în înființări de companii, Claudiu Zlate,pe care îl împuternicește să-l reprezinte la Registrul Comerțului din Tulcea.

Virtual Util Masini SRL primește 10 mp în folosință, conform contractului de închiriere valabil pe trei ani, în schimbul unei chirii de aproximativ 1.800 lei.

Contractul de închiriere dintre Leonard Gurgu și Claudiu Zlate, facsimil

Consilierul deține o platformă denumită după numele său, zlate.ro, unde încă de pe prima pagină, utilizatorii pot vedea mesaje precum „Îți înființăm firma și ți-o predăm la cheie” sau „ajutăm la nașterea firmei și rămânem în continuare îngerul ei păzitor”.

Prima pagină a platformei de înființări firme deținută de Claudiu Zlate

La secțiune Contact de pe pagina lui Claudiu Zlate este prezentată echipa sa formată din opt persoane, împreună cu fotografia fiecăruia, prenumele și inițiala numelui de familie.

Colegi generați cu inteligența artificială

Doar că o parte din imaginile cu cei care ne sunt prezentați drept angajații companiei sunt fie generate cu inteligența artificială, fie împrumutate din alte locuri. Prima dintre acestea este contabila Angela V. sub înfățișarea unei femei blonde cu ochi albaștri. Numai că fotografia sa a fost găsită pe un site care produce imagini cu ajutorul AI.

O imagine a unei persoane generate cu AI este prezentată drept contabilul companiei Zlate

Asemenea colegei sale, și fotografia juristei companiei lui Zlate prezentată drept Elena H. a fost expusă într-un document realizat în iunie 2022 de către un ONG din Franța care se ocupă de sprijinirea persoanelor bolnave de cancer.

La Ligue contre le cancer, iunie 2022

Cealaltă juristă prezentă pe site se numește Camelia I., însă la o simplă căutare putem descoperi că fotografia duce către o altă persoană numită Marilena Narbona.

Site-uri ale companiilor Zlate și The Athena Network

Același lucru se aplică și pentru contabilii Sebastian C. și Ferdinand M. care sunt regăsiți pe altă platformă străină sub alte identități, primul devine Patrick Wong iar cel de-al doilea, Kevin Clark, asta deși pozele lor sunt aceleași.

Facsimil website zlate.ro

Contactat pentru un punct de vedere, Claudiu Zlate a declarat că relația cu Leonard Gurgu „s-a dezvoltat prin canalele obișnuite de business, respectând toate procedurile legale în vigoare. Nu comentăm asupra activității comerciale specifice a clienților noștri, respectând confidențialitatea relației profesionale”.

Cât despre alocarea celor 10 mp din imobil, consultantul a spus: „contractul de închiriere pentru sediul social reflectă nevoile exprimate de client la momentul respectiv. Sediul social, în cazul de față, nu este pentru desfășurarea de activităților comerciale sau pentru activități de birou, ci doar pentru primirea corespondenței. Activitatea unei firme se poate desfășura la sediul social, la punctele de lucru sau la beneficiarii acesteia. Mulți antreprenori încep cu spații mai mici și se extind ulterior în funcție de dezvoltarea afacerii”, a declarat consultantul.

L-am întrebat pe Zlate dacă este etic să prezinte chipuri din fotografii generate cu AI sau împrumutate de pe alte platforme, drept angajații săi, acesta a răspuns că website-ul companiei „se află în proces de actualizare și vom corecta imediat orice inconsistențe identificate. Ne angajăm să menținem cele mai înalte standarde de transparență și profesionalism. Orice aspecte care necesită îmbunătățiri vor fi remediate prompt”.

Firma unui consătean de-al lui Gurgu, contracte cu garnizoana

La mijlocul anului 2015, se înființează compania Bacstelmag SRL, în satul Dudescu din comuna Zăvoiala (județul Brăila). În anii următori, firma nu înregistrează nicio activitate, având zero cifră de afaceri, zero profit și zero datorii.

Toate acestea până în 2021, când statisticile financiare ale companiei indică intenția de a se pune în mișcare. Era anul când Bacstelmag SRL a câștigat, într-o singură lună, din partea Unității Militare 02049, patru achiziții directe în valoare totală de 434.700 de lei.

De menționat este că suma achizițiilor virate de către garnizoana din Constanța este egală cu cifra de afaceri a companiei din acel an, conform datelor prezentate pe platforma termene.ro.

Datele financiare ale firmei Bacstelmag SRL din perioada 2016 – 2024. Foto: termene.ro

Compania era administrată de Stelică Baciu, consăteanul lui Leonard Gurgu.

Baciu a fost prezent la nunta lui Leonard Gurgu cu Maria Simionov desfășurată la sfârșitul anului 2024, conform unei fotografii postate pe Facebook.

Maria Simionov (stânga), Leonard Gurgu (mijloc), Stelică Baciu (dreapta)

Pe cei doi nu-i leagă doar comuna Dudescu, ci numărul de telefon 07XXXXX272, folosit atât de firma Bacstelmag SRL cât și de compania lui Gurgu din Tulcea, în datele prezente pe SEAP.

De asemenea, Stelică Baciu decide dizolvarea companiei în februarie 2025, în aceeași zi ca Leonard Gurgu, care la rândul său hotărăște același lucru în cazul Virtual Util Masini SRL, conform informațiilor din Monitorul Oficial.

Stelică Baciu și Leonard Gurgu nu au răspuns la întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

Ce spun reprezentanții UM 02049

Deși inițial Unitatea Militară 02049 nu a răspuns la întrebări, invocând lipsa unei semnături electronice și a datelor personale în solicitarea transmisă de reprezentantul Libertatea, chiar dacă reporterul și-a declinat identitatea, reprezentanții instituției au trimis un punct de vedere în timpul documentării acestui material, privind activitatea grupului de firme care a obținut de-a lungul timpului mai multe achiziții directe cu garnizoana.

Întrebați pe ce criterii au fost selectate aceste companii să lucreze cu UM, având în vedere că o parte din administratori sunt rude, instituția a răspuns că atribuirea contractelor s-a realizat cu „respectarea principiilor nediscriminării și al tratamentului egal, prin aplicarea criteriului de departaje prețul cel mai scăzut”.

Le-am pus în vedere oficialilor UM 02049 că majoritatea companiilor din materialul precedent dispun de date false, nu au experiență și au primit la câteva luni de la înființare achiziții directe din partea instituției pe care o reprezintă.

Aceștia au răspuns că, în cadrul legal al achizițiilor publice, nu se regăsesc „criteriile specificate de dumneavoastră, adică nu sunt impuse criterii de selecție cu privire la perioada de activitate a operatorului economic” și nici experiența deținută de reprezentanții firmelor. Răspunsul integral transmis de Unitatea Militară 02049 poate fi citit aici.

De asemenea, am solicitat UM un alt punct de vedere cu privire la activitatea companiilor conduse de Leonard Gurgu şi Stelică Baciu. Reprezentanții garnizoanei au declarat că vor analiza „aspectele cu caracter de noutate semnalate de d-voastră, potrivit competențelor ce ne revin, iar comunicarea răspunsului se va efectua în termenele și condițiile impuse de prevederile Legii nr. 544/2001”.

UM 02049 este o unitate militară specializată în mentenanță tehnică navală. Are atribuții în mentenanța și inspecțiile tehnice ale navelor MApN, inclusiv repararea sistemelor energetice și a motoarelor navale. Include și un centru ITP militar, care efectuează verificări tehnice periodice pe vehicule ale Armatei.

