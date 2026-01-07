Pentru evitarea aglomerației, șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative. Poliția recomandă DN 1A Brașov – Cheia – Ploiești – București, DN 73 Râșnov – Bran – Câmpulung – Pitești, DN 72A Câmpulung – Târgoviște sau DN 71 Sinaia – Târgoviște – București, relatează News.ro.

„Dați dovadă de respect față de ceilalți participanți la trafic, acordând prioritate celor în drept și evitând să aveți preocupări de natură a vă distrage atenția de la condus. Nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, asigurați-vă foarte bine înainte de a schimba direcția sau banda și semnalizați din timp această intenție. În nicio situație nu conduceți după ce ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive”, transmit polițiștii rutieri.

Centrul Infotrafic atrage atenția că valorile de trafic sunt ridicate din cauza întoarcerilor din vacanța de iarnă, iar timpul petrecut pe drum poate crește semnificativ. Șoferii sunt sfătuiți să își planifice traseul cu atenție.

De asemenea, șoferii trebuie să țină cont că legislația rutieră impune echiparea mașinilor cu anvelope de iarnă pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu polei, gheață sau zăpadă.

