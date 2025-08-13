Disconfort termic ridicat

Meteorologii ANM, anunță cod galben de caniculă miercuri, în intervalul orar 12.00 şi 21.00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.

„Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă ş idisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, anunţă reprezentanții ANM.

Cod galben de caniculă în mai multe județe. Foto: meteoromania.ro

Joi, în acelaşi interval orar, codul galben de caniculă cuprinde zone din Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei.

Cod galben de caniculă în jumătate de țară. Foto: meteoromania.ro.

„Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, arată ANM.

Până spre sfârşitul săptămânii va mai fi caniculă şi disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice şi sud-vestice.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, miercuri, până la ora 21.00, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 33… 34 de grade Celsius.

Joi, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 34 de grade Celsius. Meteorologii precizează că în București nu a fost necesară emiterea unei avertizări.

Temperaturile din următoarele 4 săptămâni vor fi mai mari față de limitele normale. În perioada 11 august – 7 septembrie canicula va persista în România, în special în regiunile din sudul țării, după cum arată prognoza emisă de meteorologii ANM.



