„Suntem în sala de grup parlamentar a PNL, așteptăm cu toții să fim testați pentru coronavirus. În fața pericolului bolii, suntem toți la fel, urmăm aceleași reguli. Prevenim răspândirea virusului”, a scris fosta președintă PNL, Raluca Turcan pe Facebook.

Însă egalitatea de care vorbește ea nu există. În timp ce sute de aleși și consilieri parlamentari liberali au fost testați ieri pe un hol de la etajul al doilea al Palatului Parlamentului, o parte din medicii de la spitalul MAI „Dimitrie Gerota”, inclusiv cei specializați în Terapie Intensivă, stăteau în carantină de aproape o săptămână, netestați pentru coronavirus, întrucât li s-a transmis că kiturile sunt insuficiente și vor fi folosite doar pentru cei care prezintă simptome specifice infectării cu COVID-19.



Grupul de comunicare strategică a anunțat și azi dimineață testarea pozitivă a unui copil de un an, intrat în contact cu mătușa venită din Italia. Femeia, deși asimptomatică, nu fusese încă testată, cu toate că micuțul avea simptome.

“Eram la distanță mare de Chițac”

Același mesaj li s-a repetat și românilor care se află în autoizolare sau carantină, după ce s-au întors din străinătate. Chiar ministrul Sănătății, Victor Costache, cel care a coordonat vineri misiunea de testare a membrilor PNL, spunea în urmă cu doar trei zile că mai avem kituri la nivel național doar pentru o săptămână.

Asta nu l-a oprit să privească cum sute de teste sunt irosite pe pacienți fără nicio simptomatologie, unii care au declarat că nici nu l-au văzut la față pe Vergil Chițac, liberalul infectat cu COVID-19. Ce aveau toți în comun era carnetul de membru PNL.

„Nu am niciun simptom. Sunt bine. Sunt sănătos. Nu am luat contact direct cu Vergil Chițac. Nici cu colegii de lângă dânsul. Eram chiar la o distanță mare de locul unde era dânsul. Iar după ședință am plecat imediat. Aștept rezultatul la coronavirus”, spune într-un mesaj video senatorul liberal Eugen Pîrvulescu, care vrea să calmeze opinia publică din Teleorman.



„Am fost testat. Nu prezint în acest moment niciun simptom, dar este important să urmăm întru totul procedurile și protocoalele hotărâte de instituții. E o perioadă grea, dar numai prin responsabilitate – a noastră, a tuturor, la nivel individual – vom trece cu bine peste acest moment complicat”, a scris pe Facebook deputatul PNL George Șișcu.



Testat de două ori

„O zi nebună în Parlament. De la 10:00 până acum am făcut liste, am cărat teste și am organizat cozi pentru testarea colegilor și a presei din Parlament. Ultimul test a fost al meu. Sunt bine, marți am fost testat pentru COVID-19, cu rezultatul NEGATIV. Am repetat astăzi testul. Mă îndrept spre autoizolare”, este mesajul postat pe Facebook de deputatul liberal Pavel Popescu.

După ce oamenii l-au acuzat că a fost testat preferențial, alesul a revenit să explice că a fost supus primului test după ce a intrat în contact cu un funcționar public suspect de coronavirus și a prezentat simptome, mai exact febră constantă de 39 de grade. Iar al doilea test l-a făcut în întreaga panică legată de testarea tuturor celor care au intrat în contact cu Vergil Chițac. „Într-o pandemie, când ești persoană publică, când intri în contact cu sute de persoane din alte instituții publice, când știi că ai fost un contact direct al unei persoane depistate pozitiv și când ai simptomatologie accentuată de câteva zile și nu te testezi, ești iresponsabil. Eu nu am vrut să fiu”, a adăugat Pavel Popescu.



De asemenea, acesta a ținut să precizeze că și reprezentanții presei care-l condamnă au fost testați pentru coronavirus. Pavel Popescu uită însă să spună un lucru important. Jurnaliștii au fost expuși chiar de președintele său de partid, care imediat ce a aflat că a dat mâna cu un pacient testat pozitiv, a adunat toată presa într-o sală mică pentru a transmite că se va autoizola în vila protocolară de pe malul lacului Floreasca

“Medicul care m-a testat avea o lacrimă”

Dacă testarea guvernanților este o problemă de securitate națională, nu același lucru se poate spune despre testarea membrilor Parlamentului. Aleșii nu luptă în linia întâi cu pandemia de coronavirus, așa cum o fac medicii ATI.



În timp ce se pun în capul listei pentru testare, liberalii nu se sfiesc să împărtășească povești lacrimogene cu medici, care nu beneficiază de același tratament preferențial. Este și cazul deputatului PNL Florin Roman.



„Medicul care m-a testat azi împotriva coronavirusului era extenuat. Și avea o lacrimă care-i curgea pe obraz, pe mască! Am rămas înmărmurit! L-am întrebat dacă e bine? S-a uitat lung la mine și mi-a spus în șoaptă: De ce se ceartă oamenii, domnule deputat? Virusul nu are culoare politică”, a scris Roman pe Facebook. Lângă mesaj a postat și o fotografie cu el în Parlament. Criticat de o doamnă, acesta a explicat că este contact direct, deși doar a stat în sală cu liberalul pozitiv pentru coronavirus, și există obligativitatea testării imediate pentru a nu răspândi virusul. Lucru care este fals.



“M-a și enervat coada la care am stat”

„Nu sunt contact direct cu senatorul infectat. Nu ne-am intersectat luni la ședință și nici la birou la mai puțin de 4m. Nu am atins masa la care a stat. Da, am lucrat în aceleași spații prin care a circulat. Nu, nu mi-e frică de o gripă banală. Azi fac testul, apoi mă autoizolez la domiciliu”, a scris inițial consilierul parlamentar al liberalilor Crina Dobre.

Ulterior, aceasta a revenit să precizeze că așteaptă de patru ore să fie testată și că nu are voie să plece, altfel mergea la un spital să-și facă testul pe cont propriu. „Atâta vreme cât îmi doresc unii moartea pentru un tampon-test corona consumat. Nici măcar nu l-am pretins, m-a și enervat coada la care am stat și situația în sine. Ospitalitatea proverbială a murit când a ajuns diaspora la vamă și s-a sinucis în fața unui lot de tampoane pentru exudat faringian. Care tampoane sunt suficiente și gratuite pentru toți”, a revenit Dobre.



Unii refuză

Există și cazul unor parlamentari care refuză să fie testați. De exemplu, Allen Coliban de la USR, care a distribuit, pe Facebook, o petiție declic prin care aleșii nu trebuie favorizați în fața oamenilor de rând care așteaptă de zile întregi să fie testați.



“În contextul actual 466 de teste (minim, pentru că vorbim de mii dacă includem și sfaff-ul) pot reprezenta diferența între „suficiente” și „nu mai avem”. Pentru că mesajul pe care noi, parlamentarii, îl dăm trebuie să fie despre responsabilitate, despre calm, despre nelașitate, despre respectare procedurilor. Despre responsabilitate. Despre responsabilitate”, a scris Coliban pe Facebook.

