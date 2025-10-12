Sharina Butler, din Bahamas, a mers în vacanță în Orașul Păcatului și a stat la Hotelul Paris de pe Las Vegas Strip, în august, când fiul ei a scos din priză un aparat care servea drept minibar în cameră pentru a-și încărca telefonul.

Niciunul nu a observat însă cartonașul de lângă acesta pe care se preciza că hotelul va percepe 56 de dolari pentru fiecare zi în care aparatul rămânea scos din priză.

„Scrisul este atât de mic…”, a spus Butler într-un videoclip pe TikTok.

La check-out, Butler a spus că un angajat al hotelului a informat-o că va fi taxată cu 224 de dolari – costul total cu taxe incluse pentru sejurul ei de patru nopți.

Șocată și confuză de acuzație, angajata i-a prezentat lui Butler o versiune mai mare a biletului, pe care scria: „«Vă rugăm să nu deconectați aparatul. Dacă se întâmplă acest lucru, se va aplica o taxă de 56 de dolari»”, a spus ea.

Turista a spus că acesta era lângă un scaun și nu exista nicio notă pe sau în jurul prizei care să indice o taxă pentru deconectarea aparatului.

În ciuda încercărilor lui Butler de a discuta cu angajatul hotelului, femeia a fost informată că nu se putea face nimic pentru a renunța la plată.

„Tocmai am trecut prin asta la un hotel din Paris”

Butler a refuzat să plătească taxa suplimentară, după ce plătise deja pentru cameră.

„Am blocat cardul, pentru că nu se poate să-mi percepeți 56 de dolari ca să folosesc o priză”, a spus ea.

Postarea lui Butler a strâns peste 100.000 de vizualizări de la publicarea sa în august și a primit comentarii de la alte persoane nedumerite de experiența sa.

„Tocmai am trecut prin asta la un hotel din Paris”, a comentat un utilizator. „Voiam să scoată aparatul ăla nenorocit din cameră și mi-au spus că mă va costa 50 de dolari, așa că i-am convins să vină cineva să îl mute de pe birou (pentru că trebuia să folosesc biroul ca să lucrez), pe podea. E doar o altă modalitate prin care păcălesc oamenii.”

„Turismul e mort în Vegas, încearcă să obțină bani în orice mod posibil”, a scris un alt utilizator.