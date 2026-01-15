Incidentul a avut loc în vara anului 2025, iar postarea originală nu îi aparținea, ci fusese redistribuită de pe contul altei persoane.

Femeia a fost sancționată pe baza unei plângeri depuse de o terță persoană, iar procuratura din Baden a emis o ordonanță penală împotriva sa pentru încălcarea legii elvețiene privind circulația rutieră.

În Elveția, avertismentele publice despre controale radar sunt interzise încă din 2013, iar distribuirea unor astfel de postări este de asemenea considerată o infracțiune.

„Astfel de avertismente publice sunt interzise de 13 ani. Această regulă se aplică chiar și atunci când doar distribui un mesaj”, a declarat Adrian Schuler, purtătorul de cuvânt al Parchetului,

Cu toate acestea, el a adăugat că autoritățile nu dispun de resursele necesare pentru a căuta în mod activ astfel de încălcări pe rețelele sociale.

Conform sursei citate, femeia a fost amendată cu 200 de franci (214 euro) pentru fapta sa, iar, împreună cu costurile procedurii, suma totală se ridică la 600 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 644 de euro.

În cazul în care aceasta nu plătește amenda, riscă să petreacă 2 zile în detenție.

Acesta nu este un caz izolat. Un incident similar a avut loc recent, când un fost polițist a fost acuzat că avertiza șoferii prin WhatsApp despre locațiile radarelor.