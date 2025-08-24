Cele mai riscante intersecții din București

Șoseaua Panduri – Calea 13 Septembrie – Bulevardul Tudor Vladimirescu (Sectorul 5) este considerată cea mai periculoasă. În 2024, s-au înregistrat 10 accidente cu 17 răniți, în principal din cauza neacordării de prioritate.

Strada Jiului – Strada Natației (Sectorul 1) a raportat 7 accidente grave și 13 răniți într-un an. Indisciplina șoferilor și traversările neregulamentare sunt principalele cauze.

Bulevardul Bucureștii Noi – Strada Subcetate – Strada Jimbolia (Sectorul 1) a înregistrat 7 accidente cu pietoni, cauzate de neatenția și condusul agresiv.

Barbu Văcărescu – Șoseaua Fabrica de Glucoză a avut 5 accidente grave cu 8 victime. Este un nod rutier foarte circulat, aproape de artere majore.

Splaiul Independenței – Șoseaua Orhideelor – Grozăvești a raportat aproape 10 coliziuni și 15 victime. Neacordarea de prioritate și nerespectarea semnalelor luminoase sunt principalele probleme.

Șoseaua Berceni – Strada Ion Iriceanu – Strada Turnu Măgurele este cunoscută pentru accidentele cauzate de traversări neregulamentare ale pietonilor.

Bulevardul 1 Mai – Strada Constantin Titel Petrescu prezintă risc major din cauza traversărilor pietonale și lipsei de atenție a șoferilor.

Recomandări Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”

Statistici îngrijorătoare pentru București

În 2024, Bucureștiul a înregistrat 3.267 de accidente cu persoane vătămate, reprezentând aproximativ 11% din totalul național.

Conform B365, la nivel de țară s-au produs 29.031 de accidente cu vătămări corporale, rezultând peste 37.500 de persoane rănite, dintre care 3,9% au decedat.

Cauze principale ale accidentelor

Neatenția șoferilor, infrastructura rutieră suprasolicitată și traversările neregulamentare sunt principalele cauze ale accidentelor în București. Traficul intens în anumite zone contribuie la creșterea riscurilor.

Recomandări pentru siguranța rutieră

Șoferii sunt sfătuiți să fie vigilenți. Respectarea regulilor de circulație, acordarea priorității și atenția sporită la pietoni sunt esențiale pentru reducerea numărului de accidente.

România, pe primul loc în Europa, în 2024, la numărul de morți în accidente rutiere: 86 de decese la un milion de locuitori.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE