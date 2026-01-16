Un american s-a filmat în timp ce încerca să învețe limba română

Jonathan Neil și-a cunoscut iubita româncă pe TikTok, iar luna trecută a venit în țara noastră, ca să petreacă timpul cu aleasa inimii sale.

Împreună, americanul și românca au postat numeroase clipuri pe celebra platformă și au stârnit imediat reacții din partea internauților. Cel mai recent videoclip al americanului are peste 40 de comentarii și mii de aprecieri. Jonathan s-a filmat în timp ce încerca să învețe limba română și să conjuge verbele.

„Trucuri ca să învățați mai ușor limba română”, a scris el în descrierea clipului postat pe TikTok. În imagini apare iubitul american al româncei, în timp ce stă în fața laptopului și citește verbele de pe ecran.

Americanul a descoperit câteva „trucuri” ca să învețe mai ușor limba română

Americanul spune că a reușit să dezvolte câteva trucuri care îl ajută să vorbească și să învețe mai ușor verbele din limba română.

„Am dezvoltat câteva trucuri foarte utile ca să poți memora câteva verbe și conjugări în română”, explică Jonathan la începutul videoclipului. Apoi, el continuă explicațiile și spune că cel mai simplu este să te prefaci chinezi ca să conjugi verbul „a da”.

„De exemplu, ca să conjugi verbul a da (n.r. – to give în engleză), este să te prefaci chinez: io dau, tu dai. Avem apoi verbul a lua (n.r. – to take în engleză) pentru care ar trebui să te prefaci că ești un cowboy: iou iau, el ia, ei iau”, spune el în videoclip.

Ce spune tânărul american despre ă și â, litere specifice limbii române

La finalul videoclipului, Jonathan vorbește și despre o metodă prin care străinii să învețe literele specifice limbii române, precum ă și â. Americanul le asemănă cu sunetele pe care le scoate o persoană atunci când este lovită cu pumnul în stomac.

„Când începi să pronunți alfabetul, trebuie să te prefaci că te lovește cineva în stomac pentru primele trei litere: a, ă, â”, mai explică în timp ce imită sunetele într-un mod amuzant.

Videoclipul a strâns zeci de reacții și comentarii

Imaginile postate pe TikTok au strâns zeci de reacții din parte românilor. Cei mai mulți dintre ei s-au amuzat pe seama modului creativ în care americanul a încercat să învețe limba noastră și asocierile pe care le-a făcut cu sunetele din alte țări:

„Cred că cel mai bun truc să înveți româna este să te fi născut în România”; „Am văzut videoclipul în calitate de româncă și a fost hilar”; „10/10 pentru creativitate și intenție”; „O să folosesc tehnicile acestea cu elevii mei”; „În calitate de român sunt 100% de acord cu tine”.

Tânărul american a postat în luna decembrie un videoclip în care le povestea internauților că a decis să vină în România să o cunoască pe fata care îi lăsa comentarii la fiecare videoclip. Tânăra româncă se pare că este chiar iubita lui, iar Jonathan petrece o perioadă la noi în țară, alături de ea.

Viral a devenit și un alt american, venit în vizită la părinții iubitei lui românce, unde a gust pentru prima dată sarmale și salată boeuf și a băut vișinată. Băiatul a fost filmat de partenera lui și videoclipul, postat pe TikTok, unde a strâns mii de reacții.

