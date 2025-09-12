Comentarii făcute pe pagina de Facebook

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), s-au sesizat din oficiu în urma unor postări făcute de Andrei Caramitru pe o rețea de socializare, susțin surse judiciare pentru Antena 3 CNN.

În cauză a fost deschis un dosar penal, în care se fac cercetări In Rem, pentru instigare publică și urmează a fi informată, în cel mai scurt timp, unitatea de Parchet competentă.

Andrei Caramitru a postat mai multe comentarii pe pagina sa de Facebook, cu referire la susținătorii polului suveranist, iar aceștia au făcut o plângere împotriva sa.

„Rețelele Caraman și corbii și puii lor. Fmmm de trădători” sau „Trebuie curățenie totală cu orice risc cu orice cost. Nu se mai poate așa ceva”, a comentat Andrei Caramitru, pe Facebook.

„Hai măi băieți începe aia finală! Hai! Că nu vă mai suportăm nici noi și nici voi nu ne mai suportați. Trebuie să se rezolve problema, odată pentru totdeauna”, un alt comentariu care a atras atenția asupra economistului Caramitru.

Reacția lui Caramitru

Ulterior, după ce au apărut informații cu privire la deschiderea unui dosar penal, Andrei Caramitru a precizat, joi seara, pe pagina sa de Facebook, că nu a fost citat în niciun dosar.

„Astăzi (joi, 11 septembrie n.r.) am fost full sub atac hibrid eu personal”, a precizat el.

„Eu nu am primit nici o informare oficială despre așa ceva, nu am fost informat de vreun dosar, nu am fost citat, nu am primit nici o comunicare în acest sens”, a mai adăugat el.

Audiat la Poliție, în februarie, după ce a fost reclamat de Călin Georgescu

În luna februarie a acestui an, Andrei Caramitru a fost audiat la Poliție după ce a fost reclamat de Călin Georgescu pentru o postare pe Facebook.



„E a doua oară când vor să mă streseze prima dată a făcut asta direct cg mi-a făcut plângere penală pentru o postare . Dacă credeți ca voi tolera mizeriile astea mai gândiți-vă. Mai ales când sunt ABERANTE . Fără sens, fără logică, fără nimic, de o prostie abisală”, a comentat el, pe Facebook.

Oamenii și propaganda extremă

Andrei Caramitru a scris vineri, 12 septembrie, într-o nouă postare făcută pe rețelele de socializare, că îi este milă de persoanele care cad victime propagandei extreme.

„Îmi e o milă imensă de oamenii care cad pradă propagandei extreme. Sunt victime. Oameni cu probleme personale reale, mari, care își pun toată speranța în niște psihopați care le vând gogoși ca să se servească de ei pe gratis și după să îi distrugă la final. La fel cum îmi e milă de cei care cad în mrejele unor secte periculoase. E groaznic – își pierd autonomia, chiar umanitatea, ajung să urască sa devină arme. Folosiți de niste oameni care nu sunt prosti dar sunt cumpliți, diabolici”, a scris el, pe Facebook.

„Problema noastră nu sunt cei care cred chestii aberante. Da sunt prosti – câteodată foarte prosti – dar nu e vina lor. Și noi putem fi prosti. Problema sunt psihopatii din spate care sunt vectori direcți ai Rusiei. Și cei care îi înebunesc pe oamenii simpli ca să îi distrugă și pe ei și pe noi. Aici statul trebuie să facă ceva că noi nu putem dacât să observăm cu groază situația”, a conchis Caramitru.

