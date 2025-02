Andrei Caramitru audiat de poliție

Andrei Caramitru a fost audiat marți de polițiști după ce a fost reclamat la Poliție de Călin Georgescu. Economistul a fost luat de poliție de acasă.

„Mi s-a spus că sunt martor într-o lucrare. Doar să vin să ajut la o lucrare, nu știu despre ce e vorba. Nu mi-au dat niciun detaliu, nu am primit nicio hârtie (citație – n.r.). Am venit de bunăvoie. Nu știu cu ce are legătură”, a spus Andrei Caramitru,potrivit sursei citate, o dată ajuns la sediul Poliției.

După ce a fost audiat, Andrei Caramitru, a susținut că a fost depusă împotriva sa o plângere de către Călin Georgescu, care îl acuză de „instigarea publicului la ură”.

Mai mult, candidatul la alegerile prezidențiale se leagă și de cei care au dat „like” sau au comentat postarea de pe Facebook, susține economistul.

„Deci! Tare ! Cegeul (n.r: Călin Georgescu) e în disperare. Face mai nou plângeri penale pentru postări care nu îi convin. Că nu a fost suficient să facă amenințări directe la sute de oameni. Eu sunt mândrul recipient al unei asemenea plângeri. Top !!! Mă declar onorat și nu o să o las așa.”, a scris Andrei Caramitru pe rețeaua de socializare, după ce a ieșit de la audieri.

Andrei Caramitru: „Nu scapă nimeni”

Caramitru a explicat și de ce a fost audiat de polițiști.

„Deci pe scurt – am fost chemat la poliție pentru opiniile mele libere direct de cg ! Omul ăsta vrea dictatură – și atenție !!! Se leagă în plângere de cine a comentat cu nume și prenume. De like-uri. Monitorizează ce scriem pe aici și probabil vrea să bage pe toți la canal. Nu scapă nimeni ce credeți !”, a avertizat economistul, pe Facebook.

Mai exact, ar fi vorba de o postare de pe rețeaua de socializare a lui Andrei Caramitru, în care au fost nominalizate mai multe instituții, printre care CCR și Parchetul General, dar și de o postare în care economistul a realizat „o analiză istorică a altor episoade mesianice de semirebeliune într-un stat”.

Plângerea se bazează doar pe această expresie: „neutralizare conform legii”, a subliniat Caramitru.

Andrei Caramitru s-a declarat „șocat” de plângerea lui Georgescu și a cerut ca acesta să dea explicații.

„Poate că domnul Călin Georgescu trebuie să vină și să dea explicații, nu oameni care scriu pe Facebook”, a spus Caramitru, la ieșirea din Inspectoratul de Poliție.

În plus, economistul a subliniat: „Ideea e următoarea. Nu merge intimidarea bre ! Și autoritățile trebuie urgent să își facă treaba. De ce Nu e EL la poliție ? De ce nu e cuzmin gușă sau Anca Alexandrescu la poliție – care fac amenințări incredibile cu violența ???”.

Tot pe Facebook, Andrei Caramitru a mai scris: „Trebuie să ne mobilizăm și noi să le facem plângeri penale – direct pe cg – și să cerem ca AUTORITĂȚILE să își facă treaba !!!! PS : super cei din MAI, nu îmi fac absolut nici o grijă situația e gravă la el nu la noi.”

Îndemn la „plângere penală masivă”

În urmă cu scurt timp, Andrei Caramitru a postat din nou pe Facebook:

„Știu ca avem în țara asta mulți avocați beton. Trebuie făcută o plângere penală masivă semnată digital de toată lumea contra lui CG. Poate așa autoritățile statului ăsta îl cheamă frumos și rezolvă și celelalte plângeri și anchete conform legii și URGENT. Ca cere “poporul” nu ????”.

Economistul a susținut că astfel Călin Georgescu va vedea că împotriva lui sunt „milioane de oameni care vor să fie oprit din distrugerea țării”.

„Hai să vedem ce iese. Chiar acceptăm să fim intimidați suntem chiar slabi ?”, a concluzionat Andrei Caramitru.

