Posturi disponibile pentru personal medical

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galați scoate la concurs un post permanent pentru un medic și unul pentru un referent de specialitate în managementul calității serviciilor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 septembrie 2026. În Tecuci, Spitalul Municipal „Anton Cincu” are nevoie de un medic specialist în radiologie și imagistică medicală, iar înscrierile sunt deschise până pe 10 septembrie 2026. Tot până la această dată, Spitalul General Căi Ferate Galați oferă o jumătate de normă pentru un medic specialist confirmat.

La Spitalul de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire” din Galați este scos la concurs un post de biolog specialist, pe perioadă nedeterminată, dar candidații mai pot aplica doar până pe 21 august 2026.

Angajări în domeniul administrativ și auxiliar

Pe partea administrativă și tehnică, spitalele din județ încearcă să acopere posturi esențiale. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” recrutează un arhivar pentru o perioadă temporară, cu termen limită de înscriere 8 septembrie 2026. De asemenea, Spitalul de Pneumoftiziologie Galați caută un electrician calificat și un bucătar, ambele posturi fiind pe perioadă permanentă, iar înscrierile se încheie pe 15 septembrie 2026.

Spitalul General Căi Ferate Galați mai are nevoie de un auditor permanent (treapta I), post pentru care dosarele pot fi depuse până pe 22 septembrie 2026. În Tecuci, Spitalul Municipal „Anton Cincu” recrutează un bucătar pe perioadă permanentă, cu termen de aplicare până pe 20 august 2026.

Toate detaliile privind condițiile de vechime, studiile necesare și documentele obligatorii pentru înscriere pot fi consultate pe platforma oficială de recrutare în sectorul public. Candidații sunt încurajați să analizeze cu atenție cerințele și să respecte termenele-limită pentru a-și crește șansele de angajare.

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