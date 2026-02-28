383 de genți distruse și un contract pus în pericol

Pe 11 septembrie 2023, tânăra, care era încă în perioada de practică, a primit hârtia de concediere. În document scria că, la coaserea și finisarea celor 383 de genți Chanel, ar fi folosit „un mastic nepotrivit, niciodată utilizat pentru acest produs”, fără să anunțe conducerea.

Firma a susținut că decizia ei ar fi provocat „daune produselor finite și prejudicii de imagine” companiei. Defectele nu au fost vizibile imediat, dar în timp fermoarele genților s-ar fi deteriorat. Casa de modă franceză Chanel a contestat lotul și a cerut despăgubiri, amenințând inclusiv cu întreruperea colaborării, scrie Corriere Fiorentino.

„Toți foloseam masticul, la indicația șefilor”

În instanță, povestea s-a schimbat. Colegele au declarat că utilizarea masticului era o practică obișnuită, pentru că era „mai simplu și mai puțin costisitor”, și că indicația venea chiar de la șefi.

„Când veneau controalele de la Chanel, făceam să dispară tot”, a relatat una dintre martore, potrivit publicației italiene.

Un alt martor a spus că a auzit unul dintre fiii patroanei afirmând că brandul nu voia să fie folosit masticul, dar în atelier se continua utilizarea lui. Adezivul pe bază de apă ar fi fost considerat mai dificil de aplicat și necesita mai mult timp.

Tribunalul din Florența a decis ca femeia să fie reangajată. În plus, compania trebuie să îi plătească aproximativ 8.000 de euro despăgubiri și încă 5.000 de euro cheltuieli de judecată. Instanța a apreciat că muncitoarea nu poate fi făcută singura responsabilă pentru o practică tolerată sau impusă la nivelul conducerii.

