În primul rând, ei spun că Jurca a avut declarații contradictorii privind locuința primită de la RAAPPS, afirmând inițial că este „modestă cu două camere”. „Dat în vileag de SAALG că minte, acesta s-a văzut nevoit să recunoască public că locuința primită are patru camere și dependințe și că se află într-o vilă de lux din București, cu curte generoasă și toate utilitățile aferente unei vieți confortabile pe banii contribuabilului”, spun angajații Guvernului.

Al doilea motiv este că Jurca a cerut liste cu angajații care au participat la proteste spontane față de Guvern. „Când angajații din aparatul de lucru al Guvernului au ieșit în stradă, Mihai Jurca n-a încercat dialogul, ci a cerut liste nominale cu participanții la protestul spontan, într-o tentativă de intimidare ce amintește de vremuri pe care credeam că le-am depășit. Un lider autentic discută cu oamenii, nu îi inventariază pentru a îi pedepsi”, consideră sindicaliștii. În replică, premierul Bolojan a spus: „Să protestezi și să fii și plătit nu e în regulă”.

Apoi, ei acuză că șeful Cancelariei premierului vrea să desființeze mai multe structuri, inclusiv pe cea din care face parte liderul SAALG, Noni Iordache: „Crezând că instituția pe care o coordonează este o cazarmă, iar angajații Guvernului sunt recruți pe care îi poate mătrăși după bunul plac, Mihai Jurca anunță cu emfază că va desființa structuri, inclusiv cea din care face parte liderul SAALG, și blochează cererile de transfer ale angajaților, refuzând să le semneze”.

Un alt motiv invocat este cel mai recent scandal: Guvernul a achiziționat prin leasing 17 mașini Dacia Duster Pick-up, iar sindicaliștii susțin că această operațiune încalcă legea care interzice leasingul pentru instituțiile publice, fiind, practic, o „fentare” a legislației. Libertatea a intrat în posesia documentelor și a publicat un facsimil.

„Așadar, solicităm prim-ministrului să nu dea dovadă de prudență și, dacă Mihai Jurca refuză să demisioneze, să acționeze cu fermitate și să îl demită pe șeful Cancelariei Prim-ministrului căci acesta a dezamăgit din perspectiva credibilității, a probității morale și a profesionalismului”, spune SAALG.

