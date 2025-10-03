Ce spun sindicaliștii

Angajații din Guvernul Bolojan, care sunt vizați de restructurări, s-au revoltat. „În timp ce Guvernul vorbește public despre responsabilitate bugetară și limite în cheltuirea banului public, Cancelaria Prim-ministrului transmite un mesaj toxic: legile sunt pentru fraieri, iar cine are putere găsește mereu portițe. Deși O.U.G. nr. 156/2024 și O.U.G. nr. 34/2023 interzic expres achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice, Mihai Jurca a încheiat un contract de leasing operațional pentru nu mai puțin de 17 Duster pick-up, parcă pregătite pentru un mini-RAAPPS personal, varianta Oradea-Victoria. Soluția găsită este una cinică: folosirea legislației RAR pentru a „reinterpreta” interdicția și pentru a aduce, pentru trei luni cât mai avem până la sfârșitul anului, vehiculele în curtea Guvernului, mascând o achiziție interzisă de legiuitor”, a transmis SAALG.

Ei acuză că s-a modificat regulamentul pentru a da aparența legalității privind parcul auto și că acesta este un exemplu de folosire a banului public fără responsabilitate, ignorând disciplina financiară și legalitatea: „Mihai Jurca a încălcat și art. 5 alin. (3) din OUG nr. 80/2001, pentru simplul motiv că instituția pe care o conduce nu are parc auto propriu, prevăzut printr-o hotărâre de Guvern”.

„Tot ce a reușit șeful Cancelariei a fost să modifice peste noapte Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cancelariei Prim-ministrului, ca să creeze o aparență de legalitate privind parcul auto. Un ordin intern al șefului Cancelariei nu poate „bate” o lege și nu poate rescrie ordonanțe de urgență. România nu este moșia lui Mihai Jurcă și nici terenul de experiment al rețelei politice a lui Ilie-Gavril Bolojan”, se arată în comunicatul angajaților din Guvernul Bolojan.

SAALG consideră că, sub conducerea lui Mihai Jurca, Cancelaria premierului Bolojan a devenit un „laborator de fente legale”, unde ordonanțele și legile sunt ocolite pentru a justifica achiziții, precum cele 17 Dacia Duster.

„Pericolul este imens: dacă la vârful Cancelariei se transmite semnalul că legea poate fi fentată după bunul plac, ce va mai împiedica alte instituții să procedeze la fel? Ce le mai putem cere instituțiilor din teritoriu, când însuși omul de la vârful Guvernului demonstrează că legea e un obstacol care se rezolvă cu un „ordin de șef”? Ce mai înseamnă disciplina financiară, transparența și respectul față de legi, dacă însuși omul prim-ministrului își permite să facă artificii pentru a aduce 17 mașini în curtea Guvernului?”, consideră SAALG.

Ce spune Guvernul

Executivul a transmis câteva ore mai târziu că „a redus de 10 ori costul lunar al mașinilor” și că „a încheiat cu Grupul Dacia Renault un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă, prin intermediul SEAP”.

De asemenea, Guvernul a precizat că „au fost solicitate oferte pentru mașini fără șofer de la RAAPPS, Dacia și Ford, cu intenția de o contracta numai mașini de fabricație românească” și că „oferta Dacia a fost cea mai avantajoasă” iar „Ford a fost dispusă să pună la dispoziția Cancelariei, printr-un contract de comodat (gratuit), 2 autoturisme Puma electrice produse în România”.

„Economia din bani publici realizată este foarte mare. Contractul inițial cu RAAPPS avea un cost lunar de 850 de mii de lei pentru 30 de autoturisme cu șofer. În luna iulie, după preluarea mandatului Guvernului Bolojan, prin act adițional, numărul mașinilor a fost redus la 16, cu un cost lunar de 480 de mii de lei. Contractul de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 mașini noi, în garanție, costa 80 de mii de lei/lună. Spre comparație, oferta RAPPS includea 17 mașini fără garanție cu un cost lunar de 128 mii lei”, a transmis Cancelaria.

Pe 18 iulie, șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a anunțat că 40 la sută din personalul Cancelariei va fi tăiat, vor fi reduse mașinile, vor fi desființați șoferii demnitarilor, iar mesele de la finalul ședințelor de Guvern vor dispărea. Întrebat ce se va întâmpla dacă un demnitar nu are permis auto, Jurca a răspuns: „Circulă cu transportul în comun”.

