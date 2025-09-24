Pe 15 septembrie, angajații din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt activitatea câteva ore și au protestat alături de toate federatiile sindicale prezente în Piața Victoriei împotriva măsurilor de austeritate asumate de Executivul condus de Bolojan. După trei zile, șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, i-a cerut șefului sindicatului din Guvern, Noni Iordache, să dea numele și prenumele celor care au participat la protest ca să le poată reține din salariu suma aferentă orelor nemuncite.

„Nu știam asta. Știu doar că l-am întrebat pe domnul ministru Pîslaru când a fost mitingul angajaților Ministerului Fondurilor Europene dacă sunt liberi sau dacă sunt plătiți în ziua respectivă și l-am rugat să verifice. Pentru că să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit, o zi întreagă, nu mi se pare în regulă”, a spus premierul Bolojan, întrebat despre acest lucru.

Și a continuat: „Deci, cred că dacă participi la alte activități în afară de cele de muncă, trebuie să îți asumi acest lucru, nu e niciun fel de problemă, nu are nimeni nicio treabă cu tine”.

„Dar, să mergi la cumpărături sau oriunde în altă parte și să fii și pontat, și salarizat, nu este corect nicăieri, în niciun domeniu. Nici la cancelarie. Sindicatul nu mă întreabă pe mine când își generează acțiunile. Fac ceea ce consideră dânșii de cuvință”, a conchis șeful Guvernului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE