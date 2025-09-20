Pe 15 septembrie, angajații din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt activitatea câteva ore și au protestat alături de toate federatiile sindicale prezente în Piața Victoriei.

După 3 zile, șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a trimis o adresă prin care a cerut numele și prenumele celor care au ieșit să protesteze ca să le poată reține din salariu suma aferentă orelor nemuncite.

„În vederea asigurării unei bune colaborări și aplicării corecte a legislației muncii în materie, vă rugăm să ne comunicați persoanele care au participat, din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, la greva spontană organizată în data de 15.09.2025 de aparatul de lucru al Guvernului”, a transmis Mihai Jurca în scrisoarea adresată lui Noni Iordache, șeful sindicatului angajaților din aparatul de lucru al Guvernului (SAALG).

Șeful sindicaliștilor a refuzat să facă acest lucru. „Când credeam că am văzut totul în administrația românească, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai JURCA, a reușit să ne arate că reflexele autoritare nu mor niciodată. Într-o adresă oficială, omul care a aterizat direct de la Oradea în inima Guvernului cere liste cu angajații care au avut îndrăzneala să protesteze spontan, adică să gândească, să simtă și să se exprime", a transmis Noni Iordache.

El a precizat că Guvernul, în loc să răspundă revendicărilor angajaților, apelează la intimidare și hărțuire: „Cererea expresă de a întocmi liste cu persoane „vinovate” amintește de practici de poliție politică, nu de conduita europeană pe care România o clamează”.

„Reamintim că, potrivit legislației muncii, niciun angajat nu poate fi sancționat sau stigmatizat pentru exprimarea unei opinii ori pentru participarea la acțiuni spontane de protest. Solicitarea șefului Cancelariei Prim-Ministrului reprezintă o ingerință nelegală, un act de presiune și o tentativă de reducere la tăcere a propriilor colegi”, se arată în comunicatul SAALG.

„Mihai Jurca trebuie să afle că sindicatele nu fac liste negre. Sindicatele apără oameni. Dacă îi e dor de metodele vechi ale Securității, să și le pună în ramă, nu în biroul Cancelariei Prim-Ministrului sau în mapa șefului Cancelariei Prim-Ministrului”, au mai transmis sindicaliștii.

Sindicaliştii din administraţie au protestat pe 15 septembrie în fața Palatului Victoria, nemulţumiţi de măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan, printre care concedieri, creșterea impozitelor și taxelor și, implicit, scăderea veniturilor. Sindicaliștii au explicat că aceste măsuri vor duce la un blocaj generalizat și au amenințat cu greva generală.

