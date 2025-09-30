„Am depus un proiect de lege prin care, pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75% pe care angajatorii trebuie să o plătească la Pilonul II de pensii, să poată, opţional, să vireze, în plus pe lună, până la 150 de euro deductibili, în contul de pensii din pilonul II. Această sumă va fi, aşa cum am spus, deductibilă fiscal”, a spus Raluca Turcan, la Parlament.

Turcan a precizat că prin acest proiect vor fi mai mulţi bani adunaţi pentru pensia angajaţilor, o pensie mai mare, care să asigure un trai demn iar pentru angajatori, o nouă modalitate de a-şi motiva şi fideliza oamenii, într-o piaţă a muncii unde competiţia e tot mai puternică. Potrivit acesteia, pentru economie această măsură ar reprezenta ”o gură de oxigen, pentru că aceşti bani nu se duc în consum, ci se investesc în companii româneşti, în titluri de stat, în dezvoltare pe termen lung”.

”Este o lege prin care toţi au de câştigat: angajatul, angajatorul, economia naţională şi statul român. O lege prin care transformăm Pilonul II într-un adevărat partener de viitor, pentru ca pensia românilor să fie mai sigură şi mai aproape de standardele europene”, a subliniat Turcan.