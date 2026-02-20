Primarul orașului Osaka, Hideyuki Yokoyama, a confirmat donația într-o conferință de presă, menționând că aceasta a fost făcută în noiembrie 2025. „Remedierea conductelor de apă învechite necesită o investiție uriașă. Așadar, nu pot decât să fiu recunoscător”, a declarat oficialul. El a adăugat că suma este „uluitoare” și că „nu are cuvinte”.

Osaka, al treilea oraș ca mărime din Japonia, cu o populație de aproximativ trei milioane de locuitori, se confruntă cu grave probleme de infrastructură. Conductele de apă și sistemele de canalizare sunt învechite, ceea ce ridică semne de întrebare legate de siguranță. În anul fiscal 2024, au fost raportate peste 90 de incidente de scurgeri ale conductelor sub drumurile orașului, conform datelor furnizate de biroul local de alimentare cu apă.

Donatorul misterios nu este la prima contribuție. Anterior, acesta a oferit 500.000 de yeni în numerar pentru serviciile municipale de apă, a precizat Yokoyama. Biroul de alimentare cu apă a transmis într-un comunicat că fondurile obținute din donația de aur vor fi utilizate pentru reparații și alte scopuri nobile. „Suntem extrem de recunoscători pentru acest gest generos”, se arată în declarația oficială.

În Japonia, infrastructura de apă reprezintă o problemă națională. Potrivit presei locale, peste 20% din conductele de apă din țară au depășit durata de viață legală, stabilită la 40 de ani. Situația a generat și incidente tragice. În 2025, o groapă uriașă apărută în prefectura Saitama, cauzată de o conductă de canalizare spartă, a dus la moartea unui șofer de camion. Acest incident a determinat autoritățile să intensifice planurile de modernizare a infrastructurii, însă progresele sunt lente din cauza constrângerilor bugetare.

Osaka speră ca donații precum aceasta să contribuie la accelerarea lucrărilor necesare pentru prevenirea unor probleme similare. Gestul anonim rămâne un exemplu rar de generozitate în sprijinul comunității.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE