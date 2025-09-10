Într-o postare publicată pe Facebook, Poliția Locală Brașov a menționat și sancțiunile prevăzute de HCL nr. 927/2006(R), care reglementează utilizarea locurilor de parcare de reședință.

Spre exemplu, ocuparea unui loc fără un abonament valabil poate aduce o amendă între 200 și 300 de lei, iar mașina poate fi ridicată. De asemenea, lipsa vinietei expuse la loc vizibil atrage o sancțiune între 50 și 100 de lei.

Montarea dispozitivelor de blocare este penalizată cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei, iar dispozitivul este ridicat. Blocarea locului prin alte mijloace poate costa între 1.000 și 1.500 de lei. În cazul ridicării autoturismului, șoferii trebuie să plătească 625 de lei pentru ridicare, 260 de lei pentru transport și 200 de lei pe zi pentru depozitare.

„Desigur, înțelegem că uneori apar situații neprevăzute. Dacă sunteți nevoiți să ocupați temporar un loc de parcare de reședință, vă recomandăm să expuneți la loc vizibil în autoturism numărul dumneavoastră de telefon și să răspundeți apelului atunci când sunteți contactați. Credeți-ne, un minut de conversație vă poate scuti de plata a aproximativ 1.000 de lei!”, a mai transmis Poliția Locală Brașov.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE