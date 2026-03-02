Potrivit Engadget, noul smartphone vine echipat cu procesorul A19, același utilizat pe modelul de bază iPhone 17, și sprijină suita Apple Intelligence pentru instrumente AI.

Cât costă iPhone 17e

Prețul de pornire este de 599 de dolari în SUA, la fel ca iPhone 16e din 2025, iar varianta de bază include 256GB stocare. Asta înseamnă că în Europa prețul va fi de aproximativ 650 de euro.

De asemenea, iPhone 17e va fi disponibil într-o nouă culoare roz.

iPhone 17e are specificații mai bune decât iPhone 16e

iPhone 17e introduce funcționalități noi pe care iPhone 16e nu le avea. Printre acestea se numără încărcarea MagSafe la viteze Qi2 de 15W, aproape dublu comparativ cu viteza de 7,5W a modelului anterior.

Telefonul beneficiază și de modemul C1X, despre care Apple afirmă că este „de până la 2 ori mai rapid decât C1 din iPhone 16e”.

Un alt upgrade important este Ceramic Shield 2 care acoperă ecranul Super Retina de 6,1 inci. Apple susține că această tehnologie oferă „rezistență la zgârieturi de 3 ori mai bună decât generația anterioară și reduce reflexiile”.

Funcții mai avansate decât în cazul predecesorului

Specificațiile generale sunt similare cu cele ale iPhone 16e. Camera Fusion de 48 de megapixeli folosește un singur senzor hardware pentru a oferi două fluxuri dedicate. Apple spune că aceasta permite „de asemenea, un Telephoto optic de calitate 2x, ca și cum ai avea două camere într-una”.

Rezistența la praf și apă este certificată IP68, iar iPhone 17e oferă suport pentru funcții prin satelit, precum Emergency SOS, Roadside Assistance, Messages și Find My.

Designul exterior rămâne neschimbat, având aceeași formă, „breton” și butoane ca predecesorul său. În ceea ce privește durata de viață a bateriei, Apple promite o performanță „pe toată durata zilei”, datorită modemului C1X și gestionării avansate a energiei din iOS 26.

Urmează noi lansări Apple

În septembrie 2025, Apple a introdus seria principală iPhone 17, iar modelele sunt acum completate de 17e.

De asemenea, Apple plănuiește să dezvăluie și alte produse importante. Pe lângă iPhone 17e, compania a lansat iPad Air M4 și este așteptată să prezinte noi MacBook-uri săptămâna aceasta.

Pe 4 martie, în cadrul unui eveniment la New York, ar putea fi anunțată și o versiune reproiectată a asistentului AI Siri. Totodată, zvonurile despre primul iPhone pliabil, denumit neoficial iPhone Fold, sugerează o lansare undeva în a doua jumătate a anului 2026.

