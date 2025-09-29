Tranzacția ar putea evalua compania la aproximativ 50 de miliarde de dolari, marcând cea mai mare achiziție prin îndatorare din istorie.

Un grup de investitori, incluzând firma de private equity Silver Lake, Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite (PIF) și Affinity Partners, fondat de Jared Kushner, ar putea anunța acordul chiar în această săptămână, conform surselor citate.

Momentul crucial pentru EA

Această ofertă vine într-un moment crucial pentru EA, care se bazează puternic pe portofoliul său de jocuri sportive și de acțiune pentru a face față unei industrii de jocuri video în stagnare.

Speranțele companiei se concentrează pe Battlefield 6, cea mai recentă adiție la populara franciză de jocuri shooter, precum și pe titlul de fotbal EAFC 26.

Analistul Wyatt Swanson de la D.A. Davidson & Co a declarat: „EA are sens ca țintă de achiziție. Fluxurile de numerar sunt destul de consistente, iar titlurile anuale ale EA generează venituri/profitabilitate previzibile”.

Consolidarea industriei de gaming

Tranzacția ar marca o nouă etapă în consolidarea industriei de jocuri video, după ce giganți precum Activision Blizzard și Zynga au fost achiziționați de companii și mai mari.

Acest lucru reduce și mai mult numărul de companii de jocuri video listate la bursă. Acțiunile EA au închis cu aproximativ 15% mai sus vineri, în urma acestor știri.

Care e interesul Arabiei Saudite în industria de gaming

Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite a făcut investiții majore în firme de jocuri video prin intermediul diviziei sale de gaming, Savvy Games Group.

Aceste investiții fac parte din strategia „Vision 2030” a Arabiei Saudite de a-și diversifica economia dincolo de petrol.

Joost van Dreunen, profesor de jocuri la NYU Stern School of Business, a comentat: „Pentru Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, acordul ar consolida jocurile ca infrastructură culturală, active la fel de critice pentru influența globală ca sportul sau filmul”.

Interesul PIF în EA este probabil motivat de portofoliul puternic de jocuri sportive al companiei, în special franciza de fotbal „EAFC”, fosta FIFA, care are un potențial foarte mare de venituri.

Implicații pentru industrie

Această potențială achiziție ar putea avea implicații semnificative pentru industria de jocuri video.

Ar putea duce la mai multe resurse pentru dezvoltarea de jocuri, dar ar putea și ridica întrebări despre direcția viitoare a EA sub noul proprietar.

