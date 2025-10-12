Poliția a anunțat că cei doi bărbați reținuți sub suspiciunea de omor au vârste de 25 și 43 de ani.

Fostul star rock din Pontypridd executa o pedeapsă de 29 de ani de închisoare la penitenciarul HMP Wakefield pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor.

Watkins, în vârstă de 48 de ani, a fost condamnat în decembrie 2013 pentru o serie de abuzuri sexuale asupra minorilor, inclusiv pentru tentativă de viol asupra unui bebeluș.

Poliția din West Yorkshire a declarat că a fost chemată sâmbătă dimineață la închisoare, în urma unui apel privind o agresiune gravă asupra unui deținut, care a fost declarat mort la fața locului.

„Suntem la curent cu situația, dar nu putem oferi mai multe detalii în timp ce poliția investighează”, a confirmat incidentul un purtător de cuvânt al Serviciului Penitenciar.

Watkins mai fusese atacat în închisoare în august 2023, însă atunci rănile sale nu i-au pus viața în pericol.

Ian Watkins a fost condamnat la 29 de ani de detenție, urmată de alți șase ani de supraveghere, iar cele două co-acuzate – mamele copiilor abuzați – primiseră pedepse de 14 și 17 ani.

Atacul din închisoarea Wakefield vine la mai puțin de două săptămâni după publicarea unui raport care arăta că nivelul de violență în instituție „a crescut considerabil”.

„Mulți deținuți ne-au spus că nu se simt în siguranță, în special bărbații mai în vârstă condamnați pentru infracțiuni sexuale, care împart tot mai des penitenciarul cu un număr tot mai mare de deținuți tineri”, se arăta în raportul inspectorului-șef al penitenciarelor.

Watkins recunoscuse tentativa de viol și agresiunea sexuală asupra unei minore sub 13 ani, dar pledase nevinovat la acuzația de viol.

El a mai recunoscut conspirația pentru violarea unui copil, trei capete de acuzare pentru agresiune sexuală asupra minorilor, șapte pentru producerea, deținerea sau distribuirea de imagini indecente cu copii și una pentru deținerea unei imagini pornografice extreme ce implica un act sexual cu un animal.

În 2014, judecătorii i-au respins apelul prin care cerea reducerea pedepsei. În timpul sentinței, judecătorul Royce a declarat că acest caz „a deschis un nou capitol al groazei” și „a coborât în noi adâncimi ale degradării”.

„Orice persoană decentă va simți șoc, repulsie și neîncredere”, a spus acesta, adăugând că Watkins a avut „o influență de corupere și a arătat o lipsă totală de remușcare”.

În tinerețe, la 20 de ani, Watkins vânduse milioane de albume în întreaga lume și cânta în fața arenelor pline.

Trupa galeză Lostprophets, fondată în 1997, a lansat cinci albume de studio, dintre care unul a ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie și două au intrat în top 10. Au avut succes și în SUA, unde al doilea și al treilea album au ajuns în Top 40.

„Watkins și-a folosit statutul și faima mondială pentru a manipula oameni și a abuza sexual copii. Dar trebuie să ne amintim că acest caz nu este despre celebritate, este despre victime. Iar acele victime sunt copii”, a declarat Des Mannion, șeful serviciilor naționale ale organizației NSPCC (o filială a National Society for the Prevention of Cruelty to Children) din Țara Galilor.