„Un sit de la Udmurtia a fost atacat de drone. S-au înregistrat pagube şi răniţi”, a afirmat guvernatorul Aleksandr Brecealov într-o declaraţie video pe Telegram.

Ukraine 🇺🇦 has carried out one of its most high-value long-range strikes of the war, striking the Iskander ballistic missile production plant in Votkinsk, Russia Flamingo cruise missiles flew ~1,300km from the frontline striking at least 1 of the 19 major facilities at the plant pic.twitter.com/axi3W9TRGU — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) February 21, 2026

De asemenea, Brecealov a îndemnat populația, în acea înregistrare, să evite răspândirea informațiilor neconfirmate oficial.

Conform unor bloguri militare ucrainene neoficiale, atacul a vizat uzina din Votkinsk, aflată la 1.400 de kilometri de granița cu Ucraina. Aceasta produce rachete tactice Iskander și intercontinentale Topol M.

Pe rețelele de socializare au apărut fotografii și înregistrări video care ar arăta evenimentul, inclusiv imagini cu o coloană de fum densă care se ridica spre cer.

Overnight, Ukraine carried out its deepest successful cruise missile strike of the war, hitting Russia’s Votkinsky Plant, a ballistic missile manufacturer located almost 900 miles behind the front line. Seen here, a salvo of Ukrainian Flamingo cruise missiles headed into Russia. pic.twitter.com/kCqAQXgx9M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 21, 2026

Rosaviația, autoritatea pentru aviația civilă din Rusia, a anunțat suspendarea temporară a operațiunilor pe aeroportul din Ijevsk, principalul oraș al Udmurtiei, precum și pe aeroporturile din regiunile învecinate.

Canalul rusesc neoficial Telegram SHOT, cunoscut pentru citarea frecventă a surselor din serviciile de securitate, a raportat că locuitorii din Votkinsk au auzit cel puțin trei explozii și zgomote de drone.

În același timp, OSINT-ul ucrainean „KiberBoroshno” susține că atacul a fost realizat cu rachete Flamingo.

Ukraine has attacked the Iskander factory in Votkinsk, Russia, with Flamingo missiles. The Votkinsk plant is a major Russian enterprise that manufactures Yars strategic missiles, Iskander-M ballistic missiles, and Bulava naval missiles. https://t.co/PmLvt8YU1Z pic.twitter.com/aXNmaxx0UW — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 21, 2026

Agenția ucraineană Unian a menționat că în uzina din Votkinsk sunt fabricate și rachetele hipersonice Oreșnik.

Pe de altă parte, bloguri militare rusești au transmis informații despre un alt posibil atac asupra unei uzine de prelucrare a gazelor din orașul Samara, aflat în sud-estul Rusiei. Autoritățile locale din Samara nu au confirmat oficial acest incident.