Cuprins:
„Realegeți-l pe Trump în 2020”
Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani, a fost împușcat mortal duminică în parcarea Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă(LDS) din Grand Blanc, Michigan. El a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte opt în atac.
Autoritățile au declarat că încă caută victime printre resturile bisericii arse, un „număr necunoscut” de credincioși fiind dat dispărut. CNN a relatat că numărul ar putea ajunge chiar și la șapte.
Postările de pe rețelele de socializare sugerează că Sanford este un susținător înfocat al lui Trump. Într-o fotografie, suspectul poartă un tricou pe care scrie „Make Liberals Cry Again” (Faceți liberalii să plângă din nou) și „Realegeți-l pe Trump în 2020”.
Atacul sângeros din timpul slujbei
Incidentul a avut loc duminică dimineață, la capela Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (LDS) din Grand Blanc, Michigan. În jurul orei 10, la scurt timp după ce credincioșii încheiaseră prima parte a slujbei, atacatorul a intrat cu camioneta în fața clădirii, a incendiat-o și a tras cu o armă automată.
Atacul a avut loc în „duminica de post”, o tradiție a bisericii LDS în care enoriașii renunță la două mese pentru a dona celor nevoiași. Profesorul de istorie a religiilor Matthew Bowman a declarat pentru CNN că este „o ironie teribilă” ca atacul să aibă loc într-o zi dedicată carității și compasiunii.
Tragedia s-a suprapus și peste doliul comunității religioase: cu o zi înainte murise liderul mondial al bisericii, președintele Russell M. Nelson.
Probleme familiale
Autoritățile l-au identificat pe atacator drept Thomas Jacob Sanford, un veteran al Marinei americane, scrie CNN. A servit între 2004 și 2008 și a fost trimis în Irak în timpul Operațiunii Iraqi Freedom.
În tinerețe, Sanford a apărut în articole locale care îl prezentau ca pe un militar respectat, decorat cu mai multe medalii. Mai târziu, viața lui a fost marcată de probleme familiale. Fiul său s-a născut cu o boală genetică rară și a trecut prin mai multe operații, ceea ce a pus presiune financiară și emoțională pe familie. Într-un interviu mai vechi, Sanford spunea: „Am fost patru ani în Marină și am fost în Irak, dar aceasta este cea mai grea încercare din viața mea”.
