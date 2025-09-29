„Realegeți-l pe Trump în 2020”

Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani, a fost împușcat mortal duminică în parcarea Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă(LDS) din Grand Blanc, Michigan. El a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte opt în atac.

Autoritățile au declarat că încă caută victime printre resturile bisericii arse, un „număr necunoscut” de credincioși fiind dat dispărut. CNN a relatat că numărul ar putea ajunge chiar și la șapte.

Thomas Jacob Sanford, atacatorul din Michigan. Foto News.com.

Postările de pe rețelele de socializare sugerează că Sanford este un susținător înfocat al lui Trump. Într-o fotografie, suspectul poartă un tricou pe care scrie „Make Liberals Cry Again” (Faceți liberalii să plângă din nou) și „Realegeți-l pe Trump în 2020”.

Atacul sângeros din timpul slujbei

Incidentul a avut loc duminică dimineață, la capela Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (LDS) din Grand Blanc, Michigan. În jurul orei 10, la scurt timp după ce credincioșii încheiaseră prima parte a slujbei, atacatorul a intrat cu camioneta în fața clădirii, a incendiat-o și a tras cu o armă automată.

Atacul a avut loc în „duminica de post”, o tradiție a bisericii LDS în care enoriașii renunță la două mese pentru a dona celor nevoiași. Profesorul de istorie a religiilor Matthew Bowman a declarat pentru CNN că este „o ironie teribilă” ca atacul să aibă loc într-o zi dedicată carității și compasiunii.

Tragedia s-a suprapus și peste doliul comunității religioase: cu o zi înainte murise liderul mondial al bisericii, președintele Russell M. Nelson.

Probleme familiale

Autoritățile l-au identificat pe atacator drept Thomas Jacob Sanford, un veteran al Marinei americane, scrie CNN. A servit între 2004 și 2008 și a fost trimis în Irak în timpul Operațiunii Iraqi Freedom.

În tinerețe, Sanford a apărut în articole locale care îl prezentau ca pe un militar respectat, decorat cu mai multe medalii. Mai târziu, viața lui a fost marcată de probleme familiale. Fiul său s-a născut cu o boală genetică rară și a trecut prin mai multe operații, ceea ce a pus presiune financiară și emoțională pe familie. Într-un interviu mai vechi, Sanford spunea: „Am fost patru ani în Marină și am fost în Irak, dar aceasta este cea mai grea încercare din viața mea”.







