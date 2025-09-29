Atacul sângeros din timpul slujbei

Incidentul a avut loc duminică dimineață, la capela Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (LDS) din Grand Blanc, Michigan. În jurul orei 10, la scurt timp după ce credincioșii încheiaseră prima parte a slujbei, atacatorul a intrat cu camioneta în fața clădirii, a incendiat-o și a tras cu o armă automată.

An active shooting-terror attack just took place at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan.



The terrorist rammed his truck through the front of the large church, then began shooting attendees and set the church on fire..



I would given it a 98%… pic.twitter.com/qIuLmAhCd5 — Alex Jones (@RealAlexJones) September 28, 2025

„Am auzit o bubuitură mare și ușile au zburat”, a povestit pentru WXYZ o femeie prezentă în biserică, identificată drept Paula. Ea a spus că unii dintre copiii pe care îi învăța la școala duminicală au fost răniți. „Este devastator să știu că mi-am pierdut prietenii”, a adăugat ea cu vocea frântă.

Recomandări Ultima șansă pentru Remus Truică să fie achitat în Dosarul Ferma Băneasa. Cum a demontat instanța de fond toate argumentele milionarului

Un alt martor, Brian, rănit la mână în timp ce încerca să ajute enoriașii să iasă din clădire, a descris momentele de panică: „Am încercat să adun cât mai mulți oameni și să îi duc la mașină. Am văzut atacatorul ieșind din biserică și atunci am încercat să fug”.

Poliția a intervenit în mai puțin de un minut după apelul la 911. În timp ce încerca să fugă, atacatorul a fost împușcat mortal în parcarea bisericii, la doar opt minute de la sosirea agenților.

O zi de post și reculegere transformată în haos

Atacul a avut loc în „duminica de post”, o tradiție a bisericii LDS în care enoriașii renunță la două mese pentru a dona celor nevoiași. Profesorul de istorie a religiilor Matthew Bowman a declarat pentru CNN că este „o ironie teribilă” ca atacul să aibă loc într-o zi dedicată carității și compasiunii.

Tragedia s-a suprapus și peste doliul comunității religioase: cu o zi înainte murise liderul mondial al bisericii, președintele Russell M. Nelson.

Clădirea, distrusă complet de flăcări: „Am văzut schimbarea lumii, e plină de ură”

Flăcările, alimentate de un lichid inflamabil adus de atacator, au cuprins rapid capela. „Credem că unii dintre cei aflați lângă foc nu au reușit să iasă din biserică”, a declarat șeful poliției din Grand Blanc, William Renye.

ATF (Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili) a confirmat că în clădire au fost găsite și dispozitive suspecte. După ore întregi de luptă cu flăcările, autoritățile au declarat biserica „o pierdere totală”.

Vecinii au privit îngroziți cum fumul gros acoperea zona. „Am văzut fum și oameni care fugeau. Sunt zguduită, foarte zguduită. Am văzut o schimbare în această lume, e atât de multă ură și nu o pot înțelege”, a spus Cindy Walsh, o localnică.

Cine a fost atacatorul Thomas Jacob Sanford

Autoritățile l-au identificat pe atacator drept Thomas Jacob Sanford, un veteran al Marinei americane, scrie CNN. A servit între 2004 și 2008 și a fost trimis în Irak în timpul Operațiunii Iraqi Freedom.

Recomandări Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova

În tinerețe, Sanford a apărut în articole locale care îl prezentau ca pe un militar respectat, decorat cu mai multe medalii. Mai târziu, viața lui a fost marcată de probleme familiale. Fiul său s-a născut cu o boală genetică rară și a trecut prin mai multe operații, ceea ce a pus presiune financiară și emoțională pe familie. Într-un interviu mai vechi, Sanford spunea: „Am fost patru ani în Marina și am fost în Irak, dar aceasta este cea mai grea încercare din viața mea”.

Pe rețelele sociale, era prezentat ca pasionat de vânătoare și viață în aer liber. Poliția nu a oferit încă un motiv al atacului.

FBI a preluat ancheta, catalogând tragedia drept un „act de violență țintită”. Până duminică seară, mai mulți credincioși erau încă dați dispăruți, iar autoritățile căutau printre ruine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE