Autoritățile au găsit un obiect suspect pe proprietatea bisericii, despre care cred că ar putea fi un dispozitiv improvizat, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu incidentul. Sursa a adăugat că echipa de geniști evaluează obiectul.

Doi ofițeri au fost implicați în schimbul de focuri: unul de la Departamentul Resurselor Naturale și altul din Grand Blanc Township.

Ofițerii au ucis suspectul după ce au schimbat focuri cu el la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc, Michigan, potrivit șefului poliției William Renye.

20:16 - Acum 55 minute Poliția crede că vor fi găsite „alte victime” la fața locului

Se așteaptă ca mai multe victime să fie găsite la biserica unde au avut loc astăzi împușcăturile și incendiul, a declarat șeful poliției din Grand Blanc Township, William Renye.

Renye a spus că incendiul a fost stins și a adăugat: „Credem că vom găsi și alte victime odată ce vom securiza locul incidentului”.

Copii, printre victime

Un bărbat înarmat a intrat cu mașina într-o biserică din Grand Blanc, Michigan, și a deschis focul asupra enoriașilor în timpul unei slujbe, potrivit CNN. Incidentul s-a soldat cu cel puțin un mort și nouă răniți, unii în stare critică.

Șeful Poliției din Grand Blanc Township, William Renye, a declarat: „Un suspect în vârstă de 40 de ani din Burton, de sex masculin, a intrat cu mașina prin ușile din față ale bisericii. Apoi a ieșit din vehicul trăgând mai multe focuri asupra persoanelor din interiorul bisericii.”

Potrivit unei surse familiare cu situația citată de CNN, printre răniți se numără și copii, iar unii sunt răniți grav. Pacienții erau încă transportați de la biserică la spital la scurt timp după incident.

Coloane imense de fum se ridicau din biserică

Martori oculari au surprins în imagini video fumul dens care se ridica de la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc.

Grand Blanc este o suburbie a orașului Flint, Michigan. Poliția îndeamnă publicul să evite zona în timp ce eforturile de intervenție de urgență continuă. Autoritățile cred că vor fi găsite victime suplimentare odată ce scena va fi securizată.

Reamintim că trei persoane au fost ucise și cel puțin alte opt rănite sâmbătă seara, când un bărbat înarmat aflat pe o barcă a tras focuri de armă asupra unui bar de pe malul apei din Carolina de Nord, au anunțat autoritățile, potrivit CNN.

Știrea se actualizează

