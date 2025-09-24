Parlamentarilor de la AUR, care au inițiat moțiunea, li se adaugă și deputați de la PSD, adică exact din partidul care formează coaliția cu PNL, USR și UDMR.

Senatorul Daniel Zamfir (PSD) a criticat-o pe ministrul Mediului, acuzând-o că blochează emiterea avizelor de mediu pentru hidrocentrale. El a afirmat că această atitudine denotă rea intenție și consideră că Buzoianu nu mai poate continua în funcția de ministru. Mai mult, Zamfir a spus că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei.

Iar Marius Budăi, fost ministru PSD al Muncii, i-a cerut Dianei Buzoianu „să înceteze joaca politică absurdă privind avizarea Hidrocentralei de la Pașcani” și a spus că deja a vorbit cu deputați PSD care vor vota împotriva ministrei USR: „Dacă vă bateți joc de moldoveni, nu vă bazați pe votul meu la moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului! Și nu sunt singur! Am vorbit cu colegii mei deputați PSD din Moldova și gândim la fel! Nu vă jucați cu focul”.

Amenințările din PSD vin ca urmare a faptului că Diana Buzoianu, în calitate de ministru al Mediului, l-a demis pe Sorin Lucaci, directorul Administrației Naționale Apele Române, care este un apropiat al lui Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD, au declarat miercuri, 24 septembrie, surse politice pentru Libertatea. Recomandări Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”

Buzoianu a spus că a luat această decizie pentru că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani care erau importanți pentru lucrările de protecție împotriva inundațiilor.

Diana Buzoianu a declarat ziua precedentă, la dezbaterea moţiunii simple, că partidul condus de George Simion vrea ca România să revină la perioada în care hidrocentralele se construiau cu buldozerele, fără să se respecte legi.

