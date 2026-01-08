Incidentul s-a produs pe un drum aflat pe raza comunei Brazi, zonă în care se află și rafinăria operată de OMV Petrom.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, autocisterna a părăsit partea carosabilă, însă nu s-au înregistrat scurgeri de combustibil și nu au existat victime.

„În evenimentul rutier a fost implicată o autocisternă încărcată cu 10 tone de benzină și 24 tone de motorină, care a derapat în afara carosabilului. Nu sunt victime și nu s-au constatat scurgeri de produse combustibile. O altă cisternă a ajuns la fața locului și urmează să tracteze vehiculul pentru a-l readuce pe drum”, a precizat ISU Prahova.

Pentru prevenirea răsturnării cisternei, echipele de intervenție au stabilizat zona roților din spate.

La fața locului au acționat pompierii militari cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

