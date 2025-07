Lucrările continuă

Deși au fost scoase din PNRR, autostrăzile A7 și A8 nu rămân neterminate, vor fi finanțate din alte surse: granturi (fonduri europene neranbursabile) și prin mecanismul SAFE (Security Action for Europe). Totodată, Pîslaru a precizat că Guvernul este foarte aproape de finalizarea renegocierii PNRR.

„Autostrada A7, cu segmentele pe care suntem cel mai avansat și care până la urmă este crucială pentru conectarea cu Moldova, am agreat să mutăm pe Grant cea mai mare parte a ei, pentru că știm că se pot face aceste loturi. Știm că dacă mutăm pe Grant n-ar mai fi o problemă legată de spațiul fiscal, în sensul că am putea plăti facturile, fiind fondurile nerambursabile, evident, având un impact zero pe deficitul bugetar”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Două secțiuni sunt prioritare

Conform ministrului, două secțiuni sunt prioritare pe A7: Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani, care în acest moment au nivelul de maturitate și garanțiile oferite de constructori că se pot finaliza până în august 2026

„Practic cinci loturi din A7, de o valoare de peste două miliarde de euro, pare că reușim să le mutăm pe Grant. Așa că, da, finalizăm A7, ceea ce mi se pare un lucru foarte bun și vine cumva după valul de discuții de autostrăzi, ca un element reconfortant ca românii să știe că pe PNRR autostrada A7 se termină pentru că avem fondurile pe componenta de grant nerambursabil. Asta este ceva ce va fi foarte ușor de urmărit în materie de succes al PNRR-ului român”, a explicat ministrul.

Nici Autostrada A8 nu rămâne nterminată, aceasta dar va fi trecută în noul program SAFE.

„Nu rămâne în PNRR și încercăm acum să găsim finanțare și pe programul de transport. Ce vă pot spune este că a depus un program ambițios legat de SAFE(…)”, a menționat Dragoș Pîslaru.

Ce s-a pierdut exact la autostrăzile scoase din PNRR

Dragoș Pîslaru a declarat pe 15 iulie 2025 că o serie de tronsoane de autostradă au pierdut finanțarea prin PNRR.

Loturile scoase sunt:

Autostrada Transilvania (A3) pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești – Zimbor – Poarta Sălajului

Autostrada Unirii Iași – Târgu Mureș (A8) pe secțiunile Târgu Mureș – Miercurea Nirajului și Leghin – Târgu Neamț (Moțca)

Autostrada Moldovei (A7) pe traseele Ploiești – Buzău și Buzău – Focșani. Pe secțiuneea Buzău – Focșani se circulă deja, iar Ministerul Transporturilor a anunțat că nu se pierde nicio sumă deja cheltuită.

Ce rămâne în PNRR pe transporturi

Vor rămâne în continuare pe fonduri din PNRR:

Infrastructură rutieră: Autostrada Moldovei (A7), tronsoanele Focșani – Pașcani; Autostrada Lugoj – Deva (A1), secțiunile D și E (tunelurile de la Margina – Holdea)

Infrastructură feroviară: Toate cele 4 loturi ale tronsonului Cluj – Episcopia Bihor; Un lot din tronsonul Arad – Timișoara – Caransebeș (Lugoj – Timișoara).



